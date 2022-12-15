Kılıçdaroğlu canlı yayında 'Dava günü neden Almanya'daydı?" sorusuna yanıt verdi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davasının olduğu gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olması tepkilere neden olmuştu. Canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu'na dava varken neden Almanya'ya gittiği soruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV ekranlarında soruları yanıtladı. İmamoğlu'nun davasının olduğu gün Almanya'ya gitmesi hakkındaki eleştirilere de yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kararı açıklanırsa beraat ya da ertelenir diye bekliyordum. Bakılırsa normalde bu beraattır dediler. Benim İngiltere'de benim Amerika'ya gidişim Türkiye'nin hızla büyümesi ve kalkınmasıdır. Türkiye'nin bu kısır tartışmalardan çıkması gerekiyor" dedi.

Almanya ziyaretinin önceden planlandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu gezileri yaparken, onların ve bizim müsait olduğu zaman dilimi içerisinde randevular alınıyor. Biz İngiltere'den sonra vizyon toplantısını yaptık ve sonrasında Almanya'ya ziyareti planladık. İmamoğlu'nun davasında bilirkişi raporları da belliydi zaten. Dolayısıyla biz beraat bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U KAYDETMEK ONUN İÇİN BİR YARA OLDU"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Bunu rahatlıkla söyleyebilirim, zalimin erken gitmesi için zulmün aksın derler. Saray'ın yaptığı açıkça bu. İstediği yere istediği hakimi atayabiliyor, istediği kararı çıkartabiliyor. İstanbul'un rantlarını bir şekilde devşirmek istiyor. İstanbul'u kaybetmek onun için bir yara oldu. Şimdi Türkiye'yi de kaybediyor. Olması gereken yargının bağımsız olmasıdır ama yargı hukukun üstünlüğüne göre karar vermiyor. Bu milli iradeye darbedir. Bir yargıç aldığı talimatla siyasi getirme cüreti gösterebiliyor. Asla ve asla zalimin karşısında bir milim bile geri adım atmayacağız. Aksine mücadele edeceğiz, kimse karamsarlığa kapılmasın.

Şimdi siz CHP'nin elini kolunu bağlıyorsunuz. Onlar hukuk dışı yola saparak ve yargıçların güçlerini arkalarına alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz halkın gücünü almak istiyoruz. Halkın iradesine darbe yapan bir anlayış demokrasilerde yoktur. Eleştirilerime rağmen şunu söylemek isterim, hala bu ülkede hakkın hukukun ne olduğunu bilen namuslu ve yürekli yargıçlarımız var. Biz o yargıçlara, hakimlere güveniyoruz. Onlar da bu gidişten rahatsız. Efendim neden istinaftan dönmesin. Adaletin zerresi kaldıysa dönmesi lazım.

Bu bir siyasi mücadeledir aynı zamanda. Hapishanelerde hak arayan insanlar var, tutsak şekilde tutuluyorlar. Osman Kavala neden içeride? Selahattin Demirtaş neden içeride? Askeri öğrenciler tutuklu. Askeri öğrenci darbe mi yapar yahu. Türkiye'de bir değişim yapılıyor, demokrasinin nasıl olduğunu herkes görecek. Göstereceğim. Kararın onanacağı düşüncesine sahip değilim. Bu ülkenin namuslu hakimleri, yargıçları var. Adaletsizliğe dur diyeceklerdir. Bir parça erdem, adalet duygusu kalmışsa bunu reddetmeleri gerekiyor."