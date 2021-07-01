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Kılıçdaroğlu dahil 20 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Kılıçdaroğlu dahil 20 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
01 Temmuz 2021 Perşembe 11:03

Son Dakika! Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığının 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için gelen fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi.

Meclis Başkanlığı’na fezlekeleri gönderilen 15’i HDP, birer de CHP, İYİ Parti, DP, TİP ve DBP'den olmak üzere 20 milletvekili şöyle:

"HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Diyarbakır Milletvekili İman Taşçıer, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, CHP İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #dokunulmazlık #son dakika
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