Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 'SADAT' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SADAT'la ilgili yaptığı "alakam yok" açıklamasına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde SADAT'a gitmişti. SADAT'la ilgili iddialara yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada SADAT'la bir alakası olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'undan Erdoğan'a yanıt geldi.

Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşan Kılıçdaroğlu şu notu düştü.

Erdoğan “SADAT ile alakam yok” demişsin. Tanıştırayım, devlet sırlarının konuşulduğu toplantıda solundaki 6. kişi SADAT'ın kurucusu. Silah tüccarı. Başkenti İstanbul, dili Arapça olan yeni bir devlet kurmak istiyor. Bu başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım.