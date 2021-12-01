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Kılıçdaroğlu, 'doları nasıl düşüreceksiniz' sorusuna bu yanıtı verdi

FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olursanız doları nasıl düşüreceksiniz?" sorusuna da yanıt verdi. Bunun formülünün basit olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Güven verdiğiniz andan itibaren her şey çözülür" dedi

Kılıçdaroğlu, 'doları nasıl düşüreceksiniz' sorusuna bu yanıtı verdi
01 Aralık 2021 Çarşamba 10:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuk olduğu FOX TV ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı anlarda doların yükseldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na sunucu tarafından "Cumhurbaşkanı olursanız doları nasıl düşüreceksiniz?" sorusu yöneltildi. CHP lideri bu soruya, "Ekonominin haline bakın. Neye zam yapılmadı? Asgari ücrete, memur maaşına zam yapılmadı. Ekmeğinden tutun, et, peynir, doğalgaz, elektrik her şeye zam yapıldı. Konuştukça batırıyorsun ülkeyi. 'Bir sus' dedim kendisine. Allah aşkına bir sus. Bu ülkenin sanayicisi, çiftçisi, emeklisi konuşsun. Vallahi billahi ekonomi de bilmiyor. Ekonomi denilen bir bilim var. Maliye politikasından haberi bile yok. Güven verdiğiniz andan itibaren her şey çözülür." ifadeleri ile yanıt verdi.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

Üst üste gelen zamlara ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: "Ekonomideki sorun çok ciddi, mutfaklarda yangın olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir anne 'Kapı kapı para dileniyorum. Çocuğumu kurtarın. Millet öldü öldü. Buramıza geldi' diyor. Saray duyar mı, duyamaz. Onlar farklı yerde Lale Devri'ni yaşıyor. Önceden AK Parti'ye oy veren bir yurttaş 'Milletimizin alım gücü kalmadı diyor...' Iğdır'dan bir vatandaşımız tüp fiyatlarına isyan ediyor ve 'Dış güçler hepsi yalan hepsi dolan' diyor. E biz de biliyoruz bunları. Geçmişte AK Parti ve MHP'ye oy verenlere sesleniyorum. Daha kışın başında bu zamlar gelmeden dedik ki 'zamlar gelecek'. 'Bir kış fonu kurun' dedik. 'Vatandaş zorluk çekmesin' dedik. Yapmadılar. KDV yerine TRT payını düşürdüler. Biz kara kış fonunu kendi belediyelerimizin olduğu yerde kurduk. Çok sayıda vatandaşın elektrik, doğalgaz faturalarını ödedik. Geliyor gelmekte olan. 6 ayda bütün çarklar dönecek. Ülke büyüyecek."

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #dolar #fox tv #chp #ismail küçükkaya
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