MURDA GÖZALTINA ALINDI
MURDA GÖZALTINA ALINDI
0
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ...
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ÖDÜLÜ...
0
AKALIN: NERDE BU POLİSLER
AKALIN: NERDE BU POLİSLER
0
DİKKAT! ISPANAK UYARISI!
DİKKAT! ISPANAK UYARISI!
0

Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yanıt verdi: Kanun dışı talimatları kim yerine getirirse...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisi için 'kamu düzenine tehdittir' ifadelerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bir daha söylüyorum, kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukarının cebine kim el atarsa, onların hakkı kim yerse onun karşısında olacağım. " dedi

18 Ekim 2021 Pazartesi 10:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayınlamış ve kanun dışı işler yapan memurları uyararak, "18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız." demişti.

Kılıçdaoğlu'nun bu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstererek,  "Bu açıklama CHP zihniyetinin, vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Bürokrasiyi, seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek, vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Bu hukuk dışı çağrı, kamu düzenine tehdittir" ifadelerini kullandı.


KILIÇDAROĞLU YANIT VERDİ


Erdoğan'ı bu açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Yolsuzluklarına karşı mücadele edeceğim, yolsuzlukları savunan kişilere karşı mücadele edeceğim. Bunu en başka bilmesi gereken de Sayın Erdoğan'dır. Bir daha söylüyorum, kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukarının cebine kim el atarsa, onların hakkı kim yerse onun karşısında olacağım. Yanında Erdoğan bile olsa. Adaletten yanayım, hak ve hukuktan yanayım. Kanuna uyan, görevini yapan, vatandaşın hakkını koruyan herkesin benim başımın üstünde yeri var."

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #kılıçdaroğlu tehdit #kılıçdaroğlu erdoğan yanıt
Önceki Haber
Şarkıcı Murda gözaltına alındı
Sonraki Haber
Göztepe 3 puandan fazlasını kazandı
Kılıçdaroğlu gazetecilere seslendi: Susmayacağım
Kılıçdaroğlu gazetecilere seslendi: Susmayacağım
0
Erdoğan ve Merkel'i güldüren soru
Erdoğan ve Merkel'i güldüren soru
0
Kılıçdaroğlu 128 milyar doları sordu, Başkan Kavcıoğlu yanıt verdi
Kılıçdaroğlu 128 milyar doları sordu, Başkan Kavcıoğlu yanıt verdi
0
Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası'na gideceğim
Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası'na gideceğim
0
Pandeminin ilk 6 ayında 112 bin 710 esnaf kepenk indirdi
Pandeminin ilk 6 ayında 112 bin 710 esnaf kepenk indirdi
0
Kılıçdaroğlu: Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü ötekileştirmeyeceğiz
Kılıçdaroğlu: Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü ötekileştirmeyeceğiz
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.