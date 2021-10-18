Kılıçdaroğlu Erdoğan'a yanıt verdi: Kanun dışı talimatları kim yerine getirirse...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisi için 'kamu düzenine tehdittir' ifadelerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bir daha söylüyorum, kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukarının cebine kim el atarsa, onların hakkı kim yerse onun karşısında olacağım. " dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayınlamış ve kanun dışı işler yapan memurları uyararak, "18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız." demişti.

Kılıçdaoğlu'nun bu sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstererek, "Bu açıklama CHP zihniyetinin, vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Bürokrasiyi, seçilmiş hükümete karşı çıkmaya davet etmek, vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Bu hukuk dışı çağrı, kamu düzenine tehdittir" ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU YANIT VERDİ



Erdoğan'ı bu açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Yolsuzluklarına karşı mücadele edeceğim, yolsuzlukları savunan kişilere karşı mücadele edeceğim. Bunu en başka bilmesi gereken de Sayın Erdoğan'dır. Bir daha söylüyorum, kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukarının cebine kim el atarsa, onların hakkı kim yerse onun karşısında olacağım. Yanında Erdoğan bile olsa. Adaletten yanayım, hak ve hukuktan yanayım. Kanuna uyan, görevini yapan, vatandaşın hakkını koruyan herkesin benim başımın üstünde yeri var."