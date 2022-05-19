Kılıçdaroğlu gençlerle Anıtkabir'e yürüdü: Hepsini ezeceğiz!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları ile birlikte Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü. Burada gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Gençler, önümüzdeki süreçte sandık gelecek göreceksiniz. Bu ülkenin karanlığını değiştirecek olanlar sizlersiniz. Gençlerin yol arkadaşlığına bu toplumun ihtiyacı var" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Gençlik Kolları ile birlikte Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüdü.

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle oldu:

Bu bayram sıradan bir bayram değildir. Bu bayram milli bağımsızlık savaşının en önemli adımlarından birisidir. 16 Mayıs'ta düşmanları gördükleri zaman 'Geldikleri gibi gideceklerdir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yaktığı bayramdır. Bütün genç arkadaşlarıma seslenmek isterim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki ilkesi vardır. Siyasi bağımsızlık ve ekonomik bağımsızlık. 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' der. İkinci önemli ilkesi, 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça ülke bağımsızlığını koruyamaz' der. Bugün hep birlikte ülkeyi siyasal ve ekonomik bağımsızlığı yeniden güçlendirmek için yollara çıktık. Adalet yürüyüşü bunun en önemli adımıdır.

İkinci Yüzyıla Çağrı beyannamemizde ikinci yüzyıla Türkiye'yi hazırlamak zorundayız. Beraber, birlikte, kavgasız, omuz omuza, aynı zamanda kararlı, birlikte yürüyerek. Toplumun her kesimini kucaklayarak. 84 milyon insan tek yürek olarak ikinci yüzyılda Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yeniden yaşatacağız.

Çetelerin olduğunu biliyorum. Beşli çetelerin, SADAT'ların olduğunu biliyorum. Biz hep birlikte onları ezeceğiz, ezerek yolumuza devam edeceğiz.

Bizler, Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin çocuklarıyız. Bizler o mücadelenin neferleri olarak yolumuza devam edeceğiz.

Gençler, önümüzdeki süreçte sandık gelecek göreceksiniz. Bu ülkenin karanlığını değiştirecek olanlar sizlersiniz. Gençlerin yol arkadaşlığına bu toplumun ihtiyacı var. Bu ülkenin bağımsızlığı için en büyük mücadeleyi verecek olan sizlersiniz. Hep beraber mücadeledeyiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 20. yüzyılın en büyük devrimcisidir. O devrimciye sahip çıkmak herkesin görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bütün dünya saygı duymaktadır. Bayramınız kutlu olsun.