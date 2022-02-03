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Kılıçdaroğlu: Gerçek enflasyon mutfakta!

03 Şubat 2022 Perşembe 13:37

Türkiye İstatistik Kurumu 2022'nin ilk ayında enflasyon oranını yüzde 11,10 olarak açıklarken, yıllık enflasyonu ise yüzde 48,69 olarak açıkladı. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, alışverişe gidildiğinde gerçek enflasyonun görüldüğünü belirtti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin enflasyon rakamları ile ilgili sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu,  açıklanan rakamın düşük bir rakam olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, pazara, alışverişe, alışveriş merkezlerine gidince bunun görüldüğünü, elektrik faturalarının da durumunun ortada olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, gerçek enflasyonun mutfakta olduğunu da sözlerini ekledi.

ERDOĞAN'IN AİHM AÇIKLAMASI

Erdoğan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla ilgili 'Bizim kararımızı tanımayanın kararını biz de tanımayız' açıklamasına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarına darbe vuran bir açıklamadır. Açıklama şunu gösteriyor. Bizim ülkemizde anayasa yok, hukuk yok, yasalar yok, biz ülkemizi dilediğimiz gibi yönetir, ve arzu ettiğimiz mahkemeden arzu ettiğimiz kararı çıkartırız anlamına gelir. Hayır bunlara uymayacağız demeniz. Bu bizim ülkemizde otoriter bir yönetim var, ben ülkemi istediğim gibi yönetirim, siz ne derseniz deyin anlamına çıkar. Bu demokrasi mücadelesine vurulmuş bir darbedir. Bu ülkede demokrasinin olmadığını biz biliyoruz, demokrasinin olmadığını Erdoğan bütün dünyaya ilan etti"

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #enflasyon #aihm #erdoğan
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