Kılıçdaroğlu: Halkın yararına verilen taahhütleri mutlaka yerine getiririz
Kılıçdaroğlu: Halkın yararına verilen taahhütleri mutlaka yerine getiririz
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Kılıçdaroğlu: Halkın yararına verilen taahhütleri mutlaka yerine getiririz

CHP Genel Başkanı ve 13'üncü Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz" dedi

Kılıçdaroğlu: Halkın yararına verilen taahhütleri mutlaka yerine getiririz
21 Nisan 2023 Cuma 00:47

CHP Genel Başkanı ve 13'üncü Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan çok panik. İyidir, halkın yararınaysa iyidir. Biz devlet terbiyesi ile yetişmiş insanlarız. Devleti yönetenin vaadi olmaz, taahhüttü olur. Çünkü devletin parası halkın parası. Devlet adına, halkın yararına verilen taahhütleri, devamlılık esasıyla mutlaka yerine getiririz. Covid, yangınlar, ekonomik kriz, deprem sırasında unutulan ama seçim sırasında hatırlanan halkımızın yararına bolca taahütte bulunsunlar ki devletin sözü anlamına gelsin ve Bay Kemal de seve seve yapsın" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu
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