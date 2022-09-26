Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek!

Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı’nda birinci etabın temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Sözüm var bu ülkeye; hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Huzur ve bereket için mücadele edeceğim” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB)’nin yüzde yüz uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkesiyle sürdürülen Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı’nda birinci etabın temel atma töreni Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Temel atma törenine Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TBMM CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları da katıldı.

CHP’li gençlerin “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu” tezahüratlarıyla kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Benim umudum da sizlersiniz, hiç meraklanmayın. Türkiye’yi çağdaş uygarlığa birlikte taşıyacağız. Bundan en ufak bir endişem yok. Bu ülkede gençler özgürce düşüncelerini ifade etmeli, işsiz kalmamalı ve umutsuzluğa kapılmamalı O yüzden sizin bütün hayalleriniz benim hedefim olmalı. Birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Mahalle kültürü yaşatılmalı

Kentsel dönüşüm yapılırken mahalle kültürünün yaşatılmasını çok önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Hepimiz Anadolu’nun bir köşesinden bir şekilde buraya geldik. Gecekondular yapıldı. Gün geldi deprem bölgesi oldu. Oturdukları evin güvenli olması önemli. Kente yakışır bir yaşam standardını yakalamak lazım. Bölgeyi biliyorum. Deprem bölgesi olduğunu biliyoruz, acılar yaşandı ve bu acıların dinmesi lazım. Evlerin depreme dayanıklı, yaşanabilir, güzel bir doğası parkları olması lazım. Güzel bir ortamda yaşayabilmeli insanlar. Mahalle kültürü vardır her mahallenin. Bu kültürle düğün yaparlar, acılarını paylaşırlar. Mahalle kültürünü yaşatılması lazım. Onları bir yere göndererek o kültürü mahvedemezsiniz. Kültür mahallenin temel motiflerinden biridir” diye konuştu.

Anahtar teslimine katılacak

Kentsel dönüşüm yapılırken güvence olması gerektiğini dikkat çeken Kılıçdaroğlu, konut sahiplerine anahtar teslim törenine katılım sözü vererek, “Vatandaşların, güven içinde daha güzel konuta sahip olacağım demesi lazım. İstanbul Fikirtepe olayı kolay unutulacak bir olay değildir. İnsanların evleri yıkıldı, beton ormanları yapıldı. Müteahhitle ev sahipleri karşı karşıya geldi. İnsanlar perişan oldu ve bunu hala yaşıyorlar. Belediye başkanlarımız buna izin vermediler. Garantör belediye olacak, belli bir güven içinde evlerini zamanında başlayacak ve zamanında bitecek. Tunç Başkan ‘Anahtar tesliminde beraber yaparız’ dedi. Zamanında bitsin söz veriyorum geleceğim, konut sahiplerine anahtarlarını birlikte teslim edeceğiz” diye konuştu.

“AK Partilerin yaşadığı şehirlerde sorunlar var”

CHP’li Belediye Başkanlarına engeller çıkartıldığını iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partililerin yaşadığı şehirlerde sorunlar olduğunu öne sürerek “İş yapamasınlar diye engeller çıkartıyorlar. Asla ve asla mazeret üretmeyeceksiniz’ dedim. Nitekim bunu başkanımız söyledi, biz mazeret makamı değiliz. Bütün engelleri aşacaksınız, vatandaşa hizmet edeceksiniz dedim. Bu şekilde çalışıyorlar. AK Partili vatandaşların yaşadığı şehirlerde büyük sıkıntılar var. İktidarı aldığımızda Türkiye’nin neresi olursa olsun bütün sorunlara kilitlenip o sorunları çözeceğiz bundan emin olmanızı isterim” dedi.

Saraylara meraklı değilim

İzmir’in çok güzel kent olduğunu ve İzmir milletvekili olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın bölgeye ilişkin diğer bir sorunu olan kapılardaki hazine miktarı fazlalıkları ilişkin çalışma başlatacaklarını ve sorunu çözeceklerini söylerek, “Sizlere hizmet etmek, sizlerin sorunlarını parlamentoya getirmek benim görevim. Başkanımız hazine miktar fazlalıklarıyla ilgili sorundan bahsetti. Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay burada, bu sorunu çözün dedim, çözeceğiniz zaman İzmirlilere haber verin, o görüşmeler parlamentoda yapılırken onlar da izlesin dedim. Hepinizin bu evlerde güven ve huzur içinde olmanız en büyük dileğim. Siz ne kadar güler yüzlü olursanız, siz ne kadar huzur içinde yaşarsanız biz de o kadar mutlu oluruz. Sözüm var bu ülkeye; hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Huzur ve bereket için mücadele edeceğim. Ben saraylara meraklı değilim, benim merakım vatandaşın evidir, sofrasıdır, güler yüzüdür” ifadelerini kullandı.

İZBB kentsel dönüşümün sigortası

İzmir’in yaşlı yapı stokunun şehrin en temel sorunlarından biri olduğunu dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, sorunu çözmek adına Gaziemir, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Örnekköy olmak üzere 6 bölgede 248 hektarlık alanda çalışmalara başladıklarını söyledi. Temeli atılan Gaziemir Aktepe Emrez kentsel dönüşüm alanı birinci etabının konut ve iş yerlerinin bulunduğunu ve yedi adet bloktan oluştuğunu aktaran Soyer, “İzmir’in en güzel mahallerinden birini burada kuracağız, bunun ilk adımını burada atıyoruz. Yaklaşık 151 milyon liralık bedelle, 39 bin metrekare alanda 275 konut ve 15 işyerinin yapılacağı bu inşaat tamamlandığında, vatandaşlarımız depreme dayanıklı ve sağlıklı konutlara kavuşmuş olacak. İzmir’de depreme dayanıklı, yepyeni bir mahalle daha doğacak. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda üç temel ilkeyi benimsedik. Birincisi yerinde dönüşüm. ilkemiz her bir vatandaşımızın rızasını almak ve son olarak tüm bu süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve garantörlüğü ile yürütüyoruz. Vatandaşlarımız teker teker tapularını Belediyemize teslim ediyor. Biz de tüm süreci açık ve şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızla birlikte yürütüyor ve evlerini inşa edip anahtarlarını teslim ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi İzmir’de kentsel dönüşümün sigortasıdır” dedi.

Aktepe-Emrez baharı yaşıyor

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da “Bugünün en heyecanlısı mutlusu benim. Bu mahallede 15 yıldır yaşananları ben görüyorum vatandaşlarımız 15 yıldır kentsel dönüşümle ilgili büyük bir çile yaşamaktalar. Hazineye ait olmasına rağmen kentsel dönüşüm yasası gereği büyükşehire devredilmesi gerekirken devredilmedi. Hukuksal mücadele sonrası kentsel dönüşüm başlıyor. 15 yıldır evlerine çivi çakamadılar, doğalgaz kullanamadılar. Aktepe-Emrez’de 1 tane okul var. Bir sınıfta 44 öğrenci var. Sıkıntılar büyük ama bugün çok mutluyum. 3.5 yıl önce bu mahallede buz gibi havada toplantı yapmıştık. O soğuk havada vatandaşlarımıza sıcak bir söz verdik ‘kentsel dönüşümü biz yaparız’ dedik. Bugün bu mutluluğu ve heyecanı yaşıyorum. Hiçbir vatandaşımız yerinden etmeden, modern, çağdaş konutlarda onara İzmir’in en güzel mahallesini inşa etmeye başlıyoruz. Burada bir sorun daha var genel başkanım. Kapılardaki hazine miktarı fazlalıkları sorunu var. İktidar sahiplerine çağrı yaptık ama bir adım atılmadı. İnşallah CHP iktidarında bu sorunu çözmek bize nasip olacak. Aktepe -Emrez Mahallesi baharı yaşıyor. Çok yakında CHP Genel Başkanı önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük makamı bütün Türkiye’de baharı yaşayacaktır. Gaziemir’de bugün de yarın da yanınızdayız” ifadelerini kullandı.