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Kılıçdaroğlu ilk doz aşısını yaptırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse karşı Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı

Kılıçdaroğlu ilk doz aşısını yaptırdı
12 Şubat 2021 Cuma 12:38

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, aşı yapılırken çekilen fotoğrafını da paylaştı.

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Bakan Koca, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu
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