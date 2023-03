Kılıçdaroğlu: İşçilerin ücretlerinden vergi alınmasın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması önerisinde bulunarak, "İş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları gerekiyor, üretim yapmaları gerekiyor, ihracat yapmaları gerekiyor, milli gelirin artışına katkı vermeleri gerekiyor. Böyle bir endişeleri var. Bu endişelerini aktardılar, bunu buradan dillendiriyorum; kendilerine de söz verdim.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu illerden Malatya'da incelemelerde bulundu. Bir fabrikayı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, iş insanları ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, fabrikalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özel bir çalışma yapmasının faydalı olacağını belirterek, "Çünkü iş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları gerekiyor, üretim yapmaları gerekiyor, ihracat yapmaları gerekiyor, milli gelirin artışına katkı vermeleri gerekiyor. Böyle bir endişeleri var. Bu endişelerini aktardılar, bunu buradan dillendiriyorum; kendilerine de söz verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip eder, kazandığımızda görecekler. Bu bölgede, deprem bölgesinde en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması, böyle bir avantajın sağlanması gerektiğini ifade ettim. Buradan da iktidara çağrı yapmakta benim görevim; biz bunu yapmayı taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa bundan da memnun oluruz" dedi.

FAİZLERİN SİLİNMESİ GEREKİYOR

Depremde yıkılan evlerin olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Kırsal kesimde ciddi sorunlar var, elde kalan bazı ürünler var, süt üreticileri 'sütümüzü satamıyoruz, arzu ettiğimiz kadar alıcı bulamıyoruz' diye bir sitemleri oldu. Et ve Süt Kurumu yetkililerine ve Toprak Mahsulleri Ofisi’ne buradan çağrı yapıyoruz; kayısı var elde, onları satın alsınlar. Et ve Süt Kurumu, süt üreticilerinden ellerindeki sütleri satın alsınlar. Dolayısıyla 'sosyal devlet' ise şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak? Bunların yapılması lazım. Yaraların bu bağlamda sarılması lazım, bir an önce sarılması lazım. Çadır sıkıntıları ve konteyner sıkıntıları var, dile getirildi. Kendilerine de söyledim, iş dünyasına da ifade ettim, buradan da ifade ediyorum; kim konteyner üretiyorsa ve 'biz bu işleri bulamıyoruz' diyorsa, kim çadır üretiyor ve 'biz çadırı satmak için müşteri bulamıyoruz' diyorsa bize haber versinler, bana haber versinler, Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza haber versinler. Derhal konteynerleri ve çadırları alacağız ve deprem bölgesine bunları getireceğiz. Yarların sarılması çok önemli, esnaf da son derece sıkıntılı bir pozisyonda. Esnafın da sorunları çözülmesi lazım. Onların bankalardan, esnaf kooperatiflerinden aldığı krediler var. En azından bu kredilerin ötelenmesi, silinmesinden yanayız, faizlerin silinmesi gerekiyor. Onun da biraz rahatlaması gerekiyor. Dolayısıyla bu sorunları onlar dile getirdiler ve biz de kendi düşüncelerimizi iş dünyasıyla paylaştık" diye konuştu.