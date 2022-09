Kılıçdaroğlu, İzDönüşüm Ambalaj Atığı Toplama tesisinin açtı: Baronların adamı değilim

İZBB'nin iştiraklerinden İZDOĞA'nın İzDönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisini açan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geri dönüşüm işçilerine seslenerek "Ben beşli çetelerin adamı değilim, lordların, baronların adamı değilim; ben alın teri dökenlerin yanındayım" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB)'nin iştiraklerinden İZDOĞA'nın İzDönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı. Konak'ın Yenidoğan Mahallesi'nde hayata geçen tesisin açılışına CHP Genel BaşkanI Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TBMM CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları da katıldı.

"Neoliberal bir düzeni kabul etmiyorum"

Açılışta geri dönüşüm işçilerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Ben beşli çetelerin adamı değilim, lordların, baronların adamı değilim; ben sizin yanınızdayım, alın teri dökenlerin yanındayım. Bu ülkede herkesin karnı doyduğu zaman dostluk gelir bu ülkeye. Herkesin karnı doymada, fakirin ezildiği, bazılarına büyük kaynakların aktarıldığı neoliberal bir düzeni asla kabul etmiyorum. Altta kalan ezilsin, üstte kalan zenginleşsin. Olmaz efendim, olmaz. Sosyal devlet dediğiniz işin temelinde herkesin karnının doyması vardır. Devletin sosyal olması için sizin hak ettiğiniz emeğinizin karşılığının verilmesi lazım, aksi halde o devlet sosyal devlet olmaz. Bunun mücadelesini veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuklar yatağa aç girmeyecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in bu anlamda attığı adımın son derece değerli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımız var, güzel evlatlarımız var. Elbette ki onların da beklentileri var; cep telefonu isteyecekler, tablet isteyecekler, güzel bir tatil, daha iyi bir yaşam tarzı isteyecekler. Dolayısıyla bu tesis, yeniden alınıp inşa edilmenin ötesinde bir anlayışı da yeniden inşa ettiği için benim açımdan son derece değerlidir. Sizleri burada huzur içinde görmek, evinize akşam huzur içinde dönmenizi sağlamak elbette belediye başkanının hedeflerinden birisidir. Sadece caddesini, parkını yapmak değil; o beldede yaşayan insanların huzurunu da sağlamak gerekir. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim: Bulunduğunuz beldede hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir şehir inşa edeceksiniz. Allah nasip ederse bunu tüm Türkiye'de yapacağız. Bu topraklarda, bu mübarek Anadolu topraklarında, Trakya'da hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye inşa etmek zorundayız" diye konuştu.

35 milyon TL'lik yatırım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Biz İzmir'i, doğanın döngülerinden koparılmış bir beton yığını değil, ekosistemin bir parçası olarak büyütüyoruz. Yeşil koridorlarla doğanın kente, kentlinin de doğaya nüfuz edebildiği, afetlere karşı dirençli ve belki de en önemlisi atık yönetimi planlanmış bir şehir için çalışıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz İzDönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi işte bu doğrultuda attığımız çok önemli bir adım. Bu açılış, doğayla uyumlu, döngüsel bir şehir olma hedefimiz için bir kilometre taşı. Belediye şirketimiz İzDoğa ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığımız ortaklığıyla yürütülen İzDönüşüm projesine ilk olarak Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere ilçelerimiz katıldı. Bu dört ilçemizde toplam 800 ambalaj atığı kutusu sıfır noktasında hizmet veriyor. Projemiz için büyükşehir belediyemizle omuz omuza hareket eden ilçe belediye başkanlarımıza bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. 35 milyon lira yatırımla açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, İzmir'in öncelikli olarak bu dört ilçesindeki atıkların geri dönüşümünü sağlayacak. Tesisimizin 420 tonluk kapasitesini tedricen devreye alarak İzmir'de geri dönüştürülen atık oranını yüzde 12'den yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Soyer'den yanınızdayım mesajı

İzDönüşüm projesiyle birlikte kentte 'çöp' kavramına son verdiklerinin de altını çizen Başkan Soyer, "Atığı ekonomiye geri kazandırıyoruz. İzDönüşüm projemizin ekonomik ve ekolojik boyutu kadar, hepimizi gururlandıran toplumsal bir boyutu da var. Ayrıştırma işlemini gerçekleştirecek iş gücünü sağlamak amacıyla, sokak toplayıcısı kardeşlerimizi istihdam etmeye başladık. Onlara sadece iş olanağı sağlamıyor, aynı zamanda ömürleri boyunca çöpü karıştırma zorunluluğundan kurtarıyoruz. Daha iyi ekonomik şartlar, kalitesi yüksek bir yaşam ve sağlıklı iş koşulları sunuyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken İzmir'den geleceğe umutla bakıyoruz. Biz, yaşamı iyi yönde dönüştürmekte kararlıyız. Biliyoruz ki, değişim bizim elimizde. Vatandaşlarımızın asli sorunlarını çözmek ve dünyayı daha iyi yönde değiştirmek için attığımız her adımda bizleri yalnız bırakmayan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Şunu bilmenizi isterim ki, her zaman ve her koşulda daha güçlü bir Türkiye inşa etme mücadelenizin yanındayız" diye konuştu.