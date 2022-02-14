Kılıçdaroğlu İzmir'de CHP binasını açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Buca metrosunun temelini atmak için İzmir'e geldi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak CHP İzmir İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun temel atma töreni için İzmir’e gelen Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kentte ilk durağı Alsancak’taki CHP İzmir İl Başkanlığı’nın binası oldu. Kılıçdaroğlu, burada yeni il binasının açılışını gerçekleştirerek basına kapalı olarak binada incelemelerde bulundu. Açılış törenine Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri, CHP’li ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.