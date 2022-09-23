Kılıçdaroğlu İzmir'de iki törene katılacak!

Pazar günü (25 Eylül) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iki önemli yatırımından biri açılacak, birinin de temeli atılacak. Ambalaj atıklarını ayrıştırmak için kurulan İzDönüşüm tesisinin açılışı ile Gaziemir Kentsel Dönüşüm Alanı’nda birinci etabın temel atma törenine ev sahipliği yapacak Başkan Tunç Soyer, “Heyecanlı ve gururluyuz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu tarihi günde yanımızda olacak” dedi.

Sürdürülebilir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ambalaj atıklarını ayrıştırmak için belediye iştiraki İzDoğa tarafından Konak’ta kurulan İzDönüşüm tesisinin açılışını 25 Eylül Pazar günü saat 10.30’da yapacak. Aynı gün saat 12.00’de ise Gaziemir Kentsel Dönüşüm Alanı’nda birinci etabın temel atma töreni yapılacak. Tesis açılışına ve temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

“İlke imza atıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de bir ilk olan İzDönüşüm tesisinin tarihi önem taşıdığını ifade ederek “Çok heyecanlı ve gururluyuz. Türkiye'de ilk defa bir büyükşehir belediyesi eliyle böyle bir tesis kuruluyor. İzDönüşüm tesisiyle ambalaj atıklarının ayrıştırılmasını sağlayarak İzmir’in döngüsel ekonomisini büyüteceğiz. Aynı zamanda Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı’nda birinci etabın temelini atıyoruz. Türkiye’ye örnek nitelikte yüzde yüz uzlaşı ve yerinde dönüşüm anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Proje tamamlandığında Gaziemirli yurttaşlarımız güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanına kavuşacak. Bu iki çok önemli adımı atarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yanımızda olacak” dedi.



İzDönüşüm projesi dört ilçede başladı



İzDönüşüm projesi kapsamında atık toplama araçlarıyla konut, kamu kurumu, hastane, market gibi birçok farklı alandan ambalaj atıkları kaynağından toplanıyor. Toplanan atıklar İzDönüşüm tesisine iletiliyor. Tesiste günlük kapasitesi 420 ton olan ambalaj atığı ayrıştırma parkuru bulunuyor. Burada ayrıştırılan atıklar geri dönüşüm halkasına dâhil ediliyor.

Proje ilk olarak 800 atık toplama kutusu dağıtılan Karşıyaka, Karabağlar, Buca ve Narlıdere’de başlatıldı. Atık toplama kutusu ve araç sayısının artırılmasıyla İzDönüşüm projesinin İzmir geneline yayılması hedefleniyor.

Projeyle sokakta zor şartlar altında geçimlerini çöplerden sağlamaya çalışan vatandaşların daha insanî koşullarda istihdam edilmesine olanak sunuyor. Geçimlerini çöpten sağlayan yurttaşlar sigortalarının mesai saatlerinin ve izinlerinin olduğu bir sistemde, çok daha hijyenik koşullarda çalışıyorlar.

Gaziemir’de yeni bir yaşam başlıyor



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kent vizyonu doğrultusunda İZBETON’u ve kooperatifleri kentsel dönüşüm projelerine dahil ederek sürece hız kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Aktepe Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı’nda birinci etabın temelini atıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. ile İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında 28 Şubat 2022’de birinci etabın yapımını başlatacak protokol imzalanmıştı. Birinci etapta 275 konut ve 15 işyeri inşa edilecek.

Başkan Tunç Soyer, 27 Temmuz 2022’de ise ikinci etabın yapım ihalesini kazanan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Oto Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile inşaat çalışmalarını başlatacak imzayı attı. İkinci etapta yaklaşık 300 bağımsız birim inşa edilecek.

Etaplar halinde süren proje tamamlandığında bölgede yaklaşık 10 bin konut, işyeri, turizm ve ticaret birimi inşa edilecek. Fuar İzmir’in karşısındaki bölge bu sayede kentle uyumlu hale getirilecek.