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Kılıçdaroğlu, İzmir'de sağlıkçıları unutmadı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretinde sağlık çalışanlarını unutmadı.

Kılıçdaroğlu, İzmir'de sağlıkçıları unutmadı
14 Mart 2021 Pazar 08:56

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretinde sağlık çalışanlarını unutmadı. İzmir'e gelen Kılıçdaroğlu, kentte bir dizi etkinliğe katıldı. 14 Mart Tıp Bayramını nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine Eşrefpaşa Hastanesi'ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu burada sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak, sorun ve taleplerini dinledi.

Eşrefpaşa Hastanesi duvarlarına asılan Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık şehitlerinin isimlerinden oluşan anıt resim önünde hatıra fotoğrafı çekilen Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li belediye başkanlarını eşlik etti. Kılıçdaroğlu, burada İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Kadir Devrim Demirel ve sağlık çalışanlarıyla yarım saat süren basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili basına açıklama yapan Çamlı, sağlık çalışanların pandemi sürecindeki sıkıntılarını ve genel taleplerini CHP Liderine ilettiklerini söyledi.

Etiketler; #izmir #kemal kılıçdaroğlu #sağlık
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