Kılıçdaroğlu: Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam bir video paylaşarak "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Yarın bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi TBMM'ye sunacağız." ifadelerini kullandı



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bu akşam saat 21.00'de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir!" diyerek yeni bir video paylaşacağını duyurdu.



"BU YARALARI KAPATMAYA KARARLIYIM"

Saatler 21.00'i gösterdiğinde Kılıçdaroğlu söz konusu videoyu, "Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var!" notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım iyi akşamlar. Önemli bir konuyla ilgili sizi evime davet etmek istedim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biliyorsunuz uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme aslında tam da bu. Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kamplaştırdılar, adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet yaraları kapatacak ki millet olarak dünyayla rekabete odaklanalım, büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü artıracak. Her adım huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım.

"KADINLARIN GİYİM KUŞAMINI SİYASETİN TEKELİNDEN ÇIKARTIYORUZ"

Biliyorsunuz geçen hafta yol arkadaşlarıma 'Yanımda mısınız?' diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, cüret istiyor, gönül istiyor, gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin, kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle bu yol yürek istiyor yürek. Siyaseten büyük yürek istiyor. Türkiye'yi barıştırma yolu, zor ve engebeli bir yol ve bu yolda hep beraber birlikte yürümek zorundayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız.

"KANUN TEKLİFİMİZİ TBMM'YE SUNACAĞIZ"

Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız. CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır. Sarayın da samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye'nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye'nin çok kanayan yaralarını kapatma konusunda da. Biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok. Ve sevgili halkım bu zor ama zor olduğu kadar da hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum. İyi akşamlar."