Kılıçdaroğlu: Kara paranın Türkiye'de aklandığını Mısır'daki sağır sultan bile duydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Soylu'nun sözleri için "Bu itirafı için teşekkür ediyorum" yorumunda bulundu. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin cari açığını uyuşturucu parasıyla kapattığı iddiasının gündeme getirmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Beni dikkatle dinlemenizi istiyorum" diye konuşmasına başlayan CHP lideri, "Türkiye bir yol ayrımına gidiyor. Birlikte, demokratik kurallar içinde Türkiye'yi dönüştürmek için mücadele ediyoruz. Bütün arkadaşlarımın, vatandaşlarımın dinlemesini isterim" diyerek şunları söyledi:

"Bu hikaye 'Kupon arazileri satarken bana soracaksınız' diyen bir kişinin, koskoca ülkeyi uçurumun kenarına sürüklediğinin hikayesidir. Bu malı götürme sanatının hikayesidir. Kamu ihalelerindeki ayak oyunları, kentlerin yağmalanması, israf ve çeteler var. Bir ülkede iktidar kendi çıkardığı kanunda 191 değişikliği niçin yapar? Kanunda yapılıyor, genelgelerde, tebliğlerde yapılıyor. Bu kanunla uğraşmanın temel sebebi ne? Temel sebebi servet transferini gerçekleştirmek. Milyonlardan alıp bir avuç kişiye vermek. Bu Türkiye'nin geldiği açmazın birinci aşamasıdır. Bunu Robin Hood taktiğiyle yapıyorlar. Yapılan alt gelir gruplarından üst gelir gruplarına servet transferidir. Hırsıza, yolsuza servet aktarılmıştır. Kupon arazilerle, imara açılan yeşil alanlarla... Bu beylere yetmiyor. Doymadıkları için yetmiyor.

"MERKEZ BANKASI'NIN PARASINA EL KOYDULAR"

Değişiklikleri yaptılar, servet transferlerin yaptılar, kendi medyalarını oluşturdular. Yalan yere yemin ettiler. İnanç başta olmak üzere halkın duygularını istismar ettiler. İkinci aşamaya başladılar. Merkez Bankası'nın 'ihtiyat akçesi' var. O kaynağı bugüne kadar hiçbir iktidar el sürmedi. Her iktidar ihtiyaç akçesini gözü gibi korumayı bildi. Yüzde 20'sini kara gün parası olarak aktarıyor Merkez Bankası. Bunlar bir kanun çıkardı, 78 milyar lirayı aldılar. 2019 yerel seçimlerinden hemen önce. Seçimi finanse etmeleri gerekiyordu. Millet bunlara öyle bir tokat attı ki bugün hala Ankara, İstanbul, Mersin, Adana diyorlar. Bu milletin vicdanına, ahlakına, erdemine güveniyorum. Merkez Bankası'nın parasına el koydukları için Merkez Bankası'nın kasasında bir cent bile yok.

"NASIL BORÇ BULABİLİRİM DİYE ÇALIŞTILAR"

Devleti çürütmenin üçüncü aşamasına geçtiler, swap. Gidip dilenerek para bulmak. Merkez Bankası'na borç parayı nasıl bulabilirim diye çalıştılar. Merkez Bankası'nın kasası eksi 58,5 milyar dolar açık veriyor. İş borç üzerine inşa edildi. Bunun üzerinden millete caka satıyorlar.

Bu da yetmedi. Dördüncü aşama varlık barışları. Çünkü dokuz kez süresi uzadı. Varlık barışları; kim olursan ol ister çocuk, kadın ticareti, uyuşturucu yap ne istersen yap, sahtekar ol, ne getirsen getir sormayacağım diyor. Para nereden gelirse gelsin başımın üstüne dediler. Ben de iki şey söyledim; bir kara para iyi parayı ülkeden kovar, iki kara para sahiplerini de Türkiye'ye getirir dedim. Uyuşturucu baronunu aklarsan 'ben de Türkiye'ye gideyim' der. İyi para çekildi. Gerçek yatırımcı kaçtı. Türkiye 2006'da küresel doğrudan yatırımların yüzde 1,4'ünü Türkiye çekiyordu. Bugün bu rakam 0,007'ye düşmüş durumda. İktidar, saray sosyetesi, beşli çetenin güvencesi kirli para. Bu yılın ilk 8 ayında gelen kara para yabancı sermayenin 4 katı. 'Paranın rengi nedir, dini nedir hiç sormadık. Para paradır' diyordu. O kadar ki kendi ülkesinden habersiz. MASAK'a baksa kara parayı öğrenir.

"UZAK DURUN"

Türkiye kirlilikten, rüşvetten, uyuşturucudan kurtulmak zorunda. Türkiye Cumhuriyeti gri listeye alındı. Kara paranın Türkiye'de aklandığını Mısır'daki sağır sultan bile duydu. Kirli paradan, uyuşturucu parasından medet umanlardan uzak durun. Evlatlarınızı, ülkenizi, komşunuzu, çevreyi seviyorsanız uzak durun.

Bay Kemal 85 milyonun hakkını ve hukukunu koruyacaktır.

"SOYLU'NUN İTİRAFINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Soylu'nun itirafına teşekkür ederim. 'Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalanıyor" diyor' diyor. Burası Kolombiya mı, Narcos'un dizisini mi, filmini mi izliyoruz? Ayda 20 bin yılda 260 bin eder. Bir de yakalanmayanlar 1 milyon eder. Kendileri itiraf ediyorlar ama bana kızıyorlar. Neden? Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar diyorlar. Dava açıyorlar, sanıyorlar ki Bay Kemal geri adım atacak. Hiç kimse endişe etmesin Bay Kemal 10'uncu köye gidecek yine de halkın çıkarını sağlayacaktır. Şimdi soruyorum; bu uyuşturu baronlarının onların maşalarının ülkemizde işi ne? Sokaklarımız bu kadar mı güvensiz? Korkmuyorlar, çekinmiyorlar, hesaplaşıyor, birbirlerini öldürüyorlar. Gençlerimiz bu kadar mı tehlike altında? Sesiniz kesiliyor, itiraf ediyorsunuz.

Sırp çete lideri İstanbul'da yakalanmadı mı? Kırmızı bültenle aranıyordu. Beyefendi 8 yıldır İstanbul'da oturuyor. Saray, fotoroman orada ağırlıyor herhalde. En sonunda polis arama yapıyor. Kaybolanlar var. Biz üstlerine gittiğimiz zaman hareket ediyorlar. Parayla teslim alındıysanız iradeniz de teslim alınmış demektir. Bunlar İstanbul'da her türlü pisliğe bulaşıyorlar. Bana diyorlardı ya 'İspat et' diye daha neyini ispat edeyim?"