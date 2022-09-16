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Kılıçdaroğlu, kendisine hakaret eden gence bu mektubu yazdı!

Kılıçdaroğlu, kendisine hakaret eden gence bu mektubu yazdı!
16 Eylül 2022 Cuma 11:29

CHP Bingöl Solhan İlçe Başkanı Mehmet Canlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine hakaret eden genç kıza yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı...

CHP Bingöl Solhan İlçe Başkanı Mehmet Canlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine hakaret eden genç kıza yazdığı mektubu paylaştı. Kılıçdaroğlu, genç kıza “Paylaşımın içeriği hakaret olsa dahi hiçbir çocuğumuzun hâkim karşısında yargılanmasına gönlüm razı olmaz” diyerek hakaret davasını geri çektiğini söyledi.

CHP Bingöl Solhan İlçe Başkanı Mehmet Canlı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine hakaret eden genç kıza yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine hakaret eden genç kıza yazdığı mektupta, “Paylaşımın içeriği hakaret olsa dahi hiçbir çocuğumuzun hâkim karşısında yargılanmasına gönlüm razı olmaz” dedi. Canlı, genç kızın Kılıçdaroğlu’na sarıldığını gösteren bir fotoğrafı da paylaştı.

Paylaşıma göre; Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine hakaret eden genç kıza yazdığı mektup şöyle:

“Sevgili H. Facebook sayfandan bana hakaret ettiğin iddiasıyla hakkında Ankara Çocuk Mahkemesi'nde ceza davası açıldığını öğrendim. Sosyal medya hesaplarından yapılan hakaretlere ilişkin, avukatlarımın şikâyet dilekçeleri üzerine soruşturma yürütülmekte ve davalar açılmaktadır. Hakaret edenlerin kimlikleri soruşturma sonunda ortaya çıkmaktadır. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğun anlaşılıyor.

“PAYLAŞIMIN İÇERİĞİ HAKARET OLSA DAHİ…”

Siyasal düşüncen, inancın ne olursa olsun, sen ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz genç bir arkadaşımızsın. Siyasetin amacı ve bizim varlık sebebimiz, sizlere, sizinle birlikte daha özgür, daha aydınlık bir Türkiye hazırlamak olmalıdır. Bu nedenle paylaşımın içeriği hakaret olsa dahi hiçbir çocuğumuzun hâkim karşısında yargılanmasına gönlüm razı olmaz. Şüphesiz yargı kararı olmadan senin bu suçu işlediğini peşinen ifade etmem evrensel hukuka ve vicdana aykırıdır. Ancak suç tarihinde yaşı küçük bir evladımızın soruşturma sonunda ulaşılan delillere göre hâkim karşısına çıkıp kendini savunmak zorunda kalması dahi gönlümün kabul edebileceği bir husus değildir. Avukatlarıma talimat verip derhal şikâyetten vazgeçmelerini istedim.

“KUTUPLAŞMANIN OLMADIĞI BİR ÜLKE TESLİM EDEBİLİRSEK…”

Sizlere, kutuplaşmanın olmadığı, barışın, kardeşliğin hâkim olduğu, uzlaşma dili ve kültürünün yerleştiği bir ülke teslim edebilirsek gönül rahatlığı içerisinde görevimizi yaptığımızı düşünebileceğim. Sana ve ailene en samimi selam ve saygılarımı sunuyor, sevdiklerinle mutlu bir gelecek diliyorum."

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #mektup #hakaret
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