Kılıçdaroğlu: Kirlenen Türkiye'yi temizleme görevini tarih bize verecektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleşen partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

Hepinizin kafasında ciddi sorunların oluştuğunu biliyorum. Düşünen herkes gelişmelerden büyük kaygı duyuyor. Ne olacak bu memleketin hali diye ciddi ciddi soruluyor. Buradan bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Hiç kaygı duymayın. Bu ülkede hepimiz birlikte, Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak için mücadele edeceğiz. Kirlenen Türkiye'yi temizle görevini tarih bize verecektir göreceksiniz.

19 yılın sonunda Türkiye neden bu hale geldi? Kurtuluş Savaşı'nı veren, Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödeyen bir Türkiye neden bu hale geldi? İnanç üzerinden, kimlik, yaşam tarzı üzerinden insanlar neden ayrıştılıyor? Hangi siyasi akıl bunu yapıyor?

AKP=Yolsuzluk



İktidara geldiklerin yoksulluk olmayacaktı, şimdi diz boyu. Yolsuzluk olmayacaktı, AK Parti denilince eşittir yolsuzluk. Yasaklar olmayacaktı, şimdi Türkiye bir yasaklar ülkesi. Şimdi herkesin, yarın sandığa gittiğimiz zaman elimizi vicdanımıza koymak zorundayız. Türkiye'yi demokratik yollarla aydınlığa çıkaracaksak her bir vatandaşın oturup düşünmesi lazım.

"Gençlere söz veriyorum"



Cumartesi akşamı Twicth yanında Ahmet kardeşimiz sordu ben yanıtladım. Gençlere sözüm oldu. Herkesin huzurunda, onlara verdiğim bazı sözleri tekrarlamak istiyorum.

1. İstediğiniz, özlediğiniz özgürlüğü size vereceğim. İktidara getirdiğiniz kişiyi en sert eleştirebileceksiniz. Sabahın köründe kapınız çalınıyorsa onun polis değil, sütçü olduğunu anlayacaksınız. Bu özgürlüğü vaat ediyorum size.

2. KYK'da burs almışlar, kredi almışlar. Büyük bir kısmı işsiz. Erdoğan'ın iki eli onların yakasında. Onlara söz verdim. CHP adına söz verdim. İktidara geldiğimizde faizlerin tamamını sıfırlayacağız. Sigortalı bir işe girdikten sonra belli taksitler içinde ödemelerine imkan sağlayacağız. 19 yılda yurt sorununu çözemediler. Onlara söz verdim en geç bir yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde öğrenciler için yurt sorunu kalmayacak.

3. 2 milyon 400 bin hanede internet yok. En geç iki yıl içinde internetsiz ev kalmayacak. Avrupa'nın en ağır işleyen internet sistemine en fazla parayı ödüyoruz. Buna da son vereceğiz.

4. KPSS'de sözlü sınavı kaldıracağız. Torpili bitireceğiz.

5. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik engelli kadrolarının tamamını dolduracağız. İlk bir ay içinde 138 bin 393 öğretmeni öğrencileri ile buluşturacağız.

6. Çiftçiye Ziraat mühendisi göndereceğiz, hayvancılık varsa veteriner göndereceğiz.

7. Dijital ticaretin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. En çok engellemeyi yapan 7 ülkeden birisi Türkiye.

8. Bütün OSB teknoloji liseleri kuracağız. Yatılı olacak bunlar. Staj yapacaklar, staj yaptıkları dönemde sigorta primlerini devlet ödeyecek. Bunu da yapacağız.

9. Bir 'Melih Bulu' gibi dramatik tablo ile karşı karşıyayız. Öğretim üyesi olmayı bile hak etmediği bir okula rektör atıyorsunuz. Üniversitelerin bilimsel, mali, idari özerkliği olacak. Üniversiteler kendi rektörlerini kendileri seçecekler.

10. Gençlere söz verdim. Yaşadığınız kente asla ihanet edilmeyecek. Güzel bir Türkiye'de yaşayacaksınız. Doğanın korunduğunu, can dostlarımızın korunduğunu bileceksiniz.

Yaklaşık 310 bin kişi bunları doğrudan dinledi. Hep birlikte gençlerin yanında durmak bizim görevimizdir, bunu yapacağız.

'Çay Kanunu'nu neden çıkarmıyorsunuz?'

Çay üreticileri şikayetçi. Çay Kanunu'nu neden çıkarmıyorsunuz? Rizeliye sormak isterim. Bu AK Parti milletvekilleri geldiği zaman, "Çay Kanunu'nu neden çıkarmıyorsunuz?" diye sormuyor musunuz? Söz ben hazırlayacağım. Çay Kanunu'nu hazırlarken çay üreticileri ile bir araya geleceğiz. Kota ve kontenjanın kaldırılması lazım. Çayda taban fiyat uygulaması olması lazım. Çay ithalatına da son verilmesi lazım. Çay Türkiye'de kardeşim. Rizeli kardeşlerim beni dinleyin. Geleceğim, sizinle oturup konuşacağım. Türkiye'nin sorunları nasıl çözülür size anlatacağım.

Çay konusunda Rize önemli bir bölgedir. Çay, Rize ve Artvin için stratejik üründür. Fındık, Karadeniz için stratejik üründür.

Pandemiyi yaşıyoruz biliyorum. Esnaf dertli biliyorum. Sıkıntılar yaşıyoruz biliyorum. Biz bunları biliyoruz ama her seferinde pandeminin başından itibaren sorunun nasıl çözülmesi gerektiğini anlattık iktidara. Beceremiyorlar. Kimse çıkıp Erdoğan'a "Bu yanlıştır" diyemiyor. Düşüncesini açıklayana hakaret ediyor.

17 madde halinde açıkladık. Elektrik parasını ödeyemiyor, verdiğin kredi ile zaten faturaları ödedi. Sonra bir karar aldılar 1 milyon 150 bin esnafa bir defaya mahsus 3 bin lira, 235 bin esnafa da 5 bin lira hibe ödemesi yapılacak.