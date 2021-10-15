Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası'na gideceğim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saat 15:30'da Merkez Bankası'na gideceğini açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Kara Kış Fonu önerisinde bulundu.

Ayrıca saat 15:30'da Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek.

Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

"Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz."