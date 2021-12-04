Kılıçdaroğlu Mersin'de: Çiftçiyi bu milletin efendisi yapmak benim boynumun borcu

CHP 'acil seçim' çağrısıyla duyurduğu mitingin ilkini Mersin'de gerçekleştirdi. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük bir kalabalığa seslenerek dün yaptığı TÜİK ziyaretine değindi. Ziyarette kapıların açılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "sizin duvarlarınız bize vız gelir" ifadelerini kullandı. Çiftçinin sürekli zarar ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Çiftçiyi bu milletin efendisi yapmak, benim boynumun borcu olacak. Aynı şeyi esnaf için de yapacağız." dedi

CHP, ilk mitingini ‘Milletin Sesi’ sloganı ile Mersin'de gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde kente gelen Kılıçdaroğlu, Tunceli'de Eren-6 operasyonunda teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş, başsağlığı dilemişti….

Miting, Şehit Mutlu ve diğer şehitler adına saygı duruşuyla başladı.

Kılıçdaroğlu’nun satır başları şöyle:

* “Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim. Bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Az önce kardeşlerim konuştu. İçim dağlanarak izledim. 21. yüzyılın Türkiye’si bunu hak etmiyor.

* 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. İki üniversite bitiren işsiz geziyorsa bu ayıp kime ait? Türkiye’yi bu ayıpta çekip çıkaracağız” dedi.

* (Tayyip istifa sloganları) Onun istifa etmesine gerek yok onu göndereceğiz, edeple göndereceğiz. Geliyor gelmekte olan ama birileri de gidecek ve göndereceğiz onları.

* TÜİK rakamları üzerinden, emekli, asgari ücret, memur yani milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar.

* Bu işin uzmanları da hesap yaptılar, akademisyenler. TÜİK yüzde 3, hocalar yüzde 9 belirliyorlar. Yüzde 21 diyor TÜİK, hocalar diyor yüzde 58. Hangisi doğru?

“SİZİN DUVARLARINIZ VIZ GELİR”

* İlk kez Türkiye tarihinde milletvekilleri bir yere giderken önümüze duvar ördüler.

* Mersinlilerin ve bütün Türkiye’nin huzurunda açık ve net söylüyorum, sizin duvarlarınız vız gelir bize.

* Vesayetin dün ne olduğunu bütün dünya gördü. Sarayın emrine giren memurlar devlet memuru değildir.

* Asgari ücretlinin, memurun, emeklinin hakkını savunmak sadece benim görevim değil, hepimizin görevi, ortak görev.

* Bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Türkiye’yi her türlü vesayetten kurtaracağım. Sarayın vesayetinden de Türkiye’yi kurtaracağız. Dostlarımızla beraber kurtaracağız.

“BİR ÇİFTÇİ NİYE ZARAR EDER?”

* Az önce çiftçi arkadaşlarımız konuştu, iki annemiz konuştu. Dertlerini anlattılar, limonun dalda kaldığını söylediler. Hayat pahalılığından söz ettiler. Bir çiftçi niye zarar eder?

* Alın teri döken insan niye zarar eder? Bu zararın sorumlusu kim? Bu soruyu vicdanı olan herkesin kendisine sormasını isterim. Bu ülkenin toprakları var.

* Bereketli toprakları var. Bereketli havamız var. İmkanlarımız var. Çalışkan insanlarımız var. Neden kendi çiftçimizi değil de dışarıdan arpayı, buğdayı, nohuttu, mercimeği, eti getiririz?

* Neden gümrük vergisini sıfırlarız? Yarın sandık gelir gideceğiz, vicdanımızı dinleyeceğiz. Herkesin kazanması için sandığa beraber gideceğiz ve bir dikta yönetimini sandıkta alaşağı edeceğiz.

* Muz konusunda burayı çok iyi biliyorum. Mersin önemli bir merkez, eğer Mersinliyi seviyorlarsa muz ithalatını ya durduracaklar ya yüksek vergi koyacaklar.

* Öncelik bizim insanımız. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye’de. Çiftçi ekersem zarar ederim diyor.

* Diyorlar ki, doğrudan gelir desteğini artırdık. Aile işletmesi, 5 dönüme kadar olanlara dönüm başına 100 lira veriyorlar.

“PARAYI PUL ETTİNİZ”

* 2021’deyiz, dönüm başına yine 100 lira veriyorlar. Siz zaten parayı pul ettiniz. Hani teşvik?

Sizlerin desteği ile iktidar olacağız. İlk 1 hafta içinde çiftçinin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine borçlarını sileceğiz.

* Traktörü, hayvanları asla haczedilmeyecek. Ziraat Bankası çiftçi dostu bir banka olacak.

Mersin’in umut meydanından söz veriyorum. Çiftçiyi bu milletin efendisi yapmak, benim boynumun borcu olacak. Aynı şeyi esnaf için de yapacağız.

*Faize karşıysan neden bu faizler var, neden silmiyorsun? İktidar olduğumuzda ilk işlerden birisi esnaf bakanlığını kurmaktır, esnafın da yüzü gülecek. Halk Bankası’nı bir esnaf bankası yapacağız.