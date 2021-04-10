Kılıçdaroğlu: Metni değiştiren o kişiyi bulsunlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö Bildirisi'ne ilişkin bildiriyi imzalamayan emekli amiral Semih Çetin'in 'Metni değiştirdiler' iddiasına destek verdi. Kılıçdaroğlu, "Gece yarısı kelimeler ilave edip internet sitesine veren kişi sağlıklı biri değil, o kişiyi bulsunlar" ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 104 emekli amiralin imzaladığı bildiriye ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, bildiriyi imzalamayan emekli amiral Semih Çetin'in 'Metni değiştirdiler' sözlerini destekler nitelikte ifadeler kullandı.Emekli 104 amiralin yayınladığı Montrö bildirisi kendisine de gönderildiğini ancak imzalamadığını açıklayan emekli Amiral Semih Çetin, gündem yaratan bildiriyle ilgili ilginç iddialarda bulundu. Kendisine gönderilen taslak bildiride değişiklikler yapıldığını ifade eden Çetin, "Bana gönderilen metinde 'Yüce Türk Milletine' diye bir ifade de yoktu. Başında 'basın duyurusu' yazıyordu. Bildirinin altındaki tarih 06.04.2021 olarak görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan'da basına sızdırıldı. Bana gönderilmesinden sonra değiştirildi mi? Kim ne amaçla değiştirdi bilmiyorum." dedi.



"METNİ DEĞİŞTİRİP İNTERNETE SIZDIRAN KİŞİYİ BULSUNLAR"

Bu iddiaların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Buradan o komutanlara sesleniyorum: Gece yarısı kelimeler ilave edip internet sitesine veren kişi sağlıklı biri değil. O kişiyi bulsunlar. Tıpkı Boğaziçi'nde Kabe fotoğrafını yere atan kişi gibi. O da hala bulunamadı. Gündemi değiştirmek için yapıldı. Bunlar emekli amiral, emekli biri nasıl darbe yapar. Bunlar evinde zaten. Bu dosya Yargıtay'a gidince ne olacak?" ifadelerini kullandı.