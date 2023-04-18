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Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda iktidarın Kürtlere yönelik politikalarını eleştirerek, "Saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor" dedi

Kılıçdaroğlu: Milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor
18 Nisan 2023 Salı 00:46

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından 'Kürtler' başlıklı bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoda iktidarın Kürtlere yönelik politikalarını eleştirerek, "Sevgili halkım, son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor. Her gün durmadan. Her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar. İnsanımızı, devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? Üç beş oy için. Utanmıyorlar. Gerçekten de utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyeti ile oynanır mı? Allah aşkına söyleyin bana, milyonlarca insanın haysiyeti ile oynanır mı? Sevgili halkım siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu kesinlikle unutmayın. Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi. Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı. Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık, yaşadık. Hiç birimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. 3-5 oy için kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Az kaldı" dedi. (DHA)


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #kürt
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