Kılıçdaroğlu'na soruldu: Aday olursanız seçim kazanılabilir mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Altı partinin ortak adayı olursanız seçim kazanılabilir mi?" sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kazanılabilir tabi. Bütün anketler bunu gösteriyor zaten" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, adaylarının belli olacağı tarihi de açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında gazeteci İsmail Küçükkaya ve Bengü Şap'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"CHP'nin adayı siz misiniz?' sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu "Her parti doğal olarak kendi liderini görmek ister. CHP'liler de kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isterler. Burada aslolan, altı liderin oturup bir araya gelip ortak karar vermesi" ifadelerine yer verdi.

"BÜTÜN ANKETLER SEÇİMİ KAZANABİLECEĞİMİ GÖSTERİYOR"

"Altı partinin ortak adayı olursanız seçim kazanılabilir mi?" sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kazanılabilir tabi. Bütün anketler bunu gösteriyor zaten. Bütün mesele bizim kararlılıkla 'bu ülkeye demokrasiyi, insan haklarını getireceğiz, yoksulluğu tarihe gömeceğiz gibi iddialarımız var zaten" dedi.

"HİÇBİR ANAYASA HUKUKÇUSU BUNU KABUL ETMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalara "Türkiye 2018 seçimlerinde yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani kronometreyi sıfırladı. 2018'de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır" diye yanıt vermesini yorumlayan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir anayasa hukukçusu bunu kabul etmiyor kendi militanları dışında" diye yanıt verdi.

14 MAYIS TARİHİNİN SEÇİLMESİNİ YORUMLADI

Seçim için 14 Mayıs tarihinin belirlenmesi ve "Yeter, söz milletin" sloganının seçilmesinin kendisi için sürpriz olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Gideceğini bilen bir insan, 14 Mayıs'ı Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde ikinci önemli bir tarih olsun diye düşünmüş olabilir -iyi niyetle düşünüyorum – mayısta olmasıyla haziranda olması arasında bir fark yok" diye konuştu.

"13 ŞUBAT'TA ADAYIMIZ BELLİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından gözler, adaylarının belirlenmesi için 6'lı Masa'ya çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, canlı yayında cumhurbaşkanı adayını ne zaman belirleyeceklerini ve kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu, "13 Şubat'ta kamuoyuna cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Öyle bir karar aldık. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde" ifadelerini kullandı.

Sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu, "Artık 13 Şubat'ta mı olur? Yoksa 13 Şubat'ta karar alacağız, bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur bakacağız. Burada da büyük bir olasılıkla 13'ünde karar alacağız. Cumhurbaşkanı adayımızı diyelim ki 13'ünde değil de 23'ünde kamuoyuna bir şekilde ortak mutabakatla birlikte açıklayacağız" dedi.

"GEREKİRSE GİZLİLİK MUHAFAZA EDİLİR"

Sunucunun 13 Şubat'ta karar verirseniz bu bilginin 13'ünde ya da 14'ün öğrenilebileceğini ifade etmesinin ardından Kılıçdaroğlu, "Onu bilmiyorum. Samimi söylüyorum, bilmiyorum. Gerekirse o gizlilik muhafaza edilir, belli bir tarih gerçekten güzel bir törenle açıklanabilir" diye konuştu.