Kılıçdaroğlu'nda faiz tepkisi: Artık dur Erdoğan!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirme kararına ilişkin "Artık DUR Erdoğan! #HemenSeçim" dedi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirme kararına tepki gösterdi. "Artık dur Erdoğan" diyen Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı yaptı.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Kasım ayı toplantısında faizi indirme kararı aldı.
PPK, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artık DUR Erdoğan! #HemenSeçim" dedi.