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Kılıçdaroğlu'nda iddialara yanıt: Tamamı safsata!

Kılıçdaroğlu'nda iddialara yanıt: Tamamı safsata!
13 Eylül 2022 Salı 14:39

Sakarya'da konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Altılı Masa açıklaması... Kılıçdaroğlu, "Altında başka parti var mı diye sorarlar… Bunların tamamı açık ve net söylüyorum safsata. Altı lider bir aradayız, farklı hassasiyetlerimiz var" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya’da bir dizi ziyaretinin ardından partisinin grup toplantısını gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

“Bugün 13 Eylül. Bugün Sakarya Meydan Savaşı’nın 101. yılı. 101 yıl önce bu topraklarda bayrağımız ve vatanımız için, ülkemizin bağımsızlığı için 22 gün 22 gece bir savaşı yaşadık. Bu savaş bizim kurtuluş mücadelemizin en önemli savaşlarından birisiydi. Düşman püskürtüldü. Arkasından 9 Eylül’e kadar süren bir safhayı hep birlikte o dönem gazilerimiz şehitlerimiz yaşadılar.

Sakarya Meydan Savaşı’nın Milli Kurtuluş Tarihi açısından önemi bunun kilit bir savaş olmasıydı. Mutlaka başarmak zorunda olduğumuz bir savaştı ve başarıldı. O nedenle bu topraklarda yaşayan şehitlerimize, gazilerimize çok şey borçluyuz. Onlar bize güzel bir ülke bıraktılar. Huzur içinde yaşayalım, birisinin gölgesi üzerimize düşmesin diye. Eğer bir gölge düşecekse o gölge al bayrağımızın gölgesi olmalıydı bunun mücadelesini verdiler onlar.”

“ONLAR ADALET İSTİYORLARDI”

“Havai Fişek fabrikasında mağdur olan ailelerin yanına gittim sabahleyin. O fabrikada çalışan 7 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi yaralandı. Onlar adalet istiyorlardı. Bu kardeşiniz ve CHP, kim adalet istiyorsa hep onun yanında olduk. Kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmadık bir mağduriyet, haksızlık varsa onun yanında durma felsefesini bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk öğretti.

Olay iki yıl önce oldu. Sahipleri kendilerini daha güçlü hissediyorlardı. ‘İstediğimiz kararı aldırtırız’ diyorlardı. Baskılar kuruyorlardı ama bizim milletvekili arkadaşlarımız, gönüllü avukatlar bu haksızlık karşısında susmadılar, onlara sahip çıktılar. Aileler hala haklarının teslim edilmesi gerektiğini söylüyorlar. ‘Devlet dediğiniz kurum adalet üzerine inşa edilir’ dedim.”

“KAÇANLARIN HEPSİNİN BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM”

“Adaleti sağlamak zorundayız. O insanlar ‘Hala adalet gelmedi’ diyorlar. Fabrikanın denetiminin yapılması lazım. Mahkeme tutanakları var, denetim yapılmadı. Denetim yapmayan kimlerse onlardan hesap sorulmalıdır. Bugüne kadar tek bir kişinin önüne denetim yapılmadı diye çıkarılmadı.

Bu kardeşiniz nerede bir haksızlık varsa haksızlığın karşısında dimdik duracaktır, kim adalet istiyorsa yanında olacaktır. Hiç meraklanmayın, sonuna kadar yanınızdayız. Denetimi yapmayanlar, siyasi otoriterden talimat alıp denetimden kaçanların hepsinin burnundan Allah nasip eder iktidar olduğumuzda fitil fitil getireceğim.”

“DEVLET SAHİP ÇIKMIYOR”

“Sakarya bir tarım, sanayi, üniversite, kültür kenti. Sakarya aynı zamanda Milli Kurtuluş Savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Bu kadar bereketli topraklar üzerine kurulu bir Sakarya ve alın teri döken Sakaryalılar. Sakaryalılar memnun mu? Ayvayı satacak yer yok şu anda. Devlet sahip çıkmıyor. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda çiftçi ürettiğiniz her ürünün karşılığını alacak. Altılı masanın taahhüdüdür bu.

Ferroro diye bir İtalyan şirketi geldi. Fındık bahçeleri satın alıyor, fındık taban fiyatını belirliyor. Yani tekel konumunda. Tekelleri kırmak bu kardeşinizin görevidir. Hiçbir tekel, çiftçinin alın terini sömürmeyecektir. Geleceksin dışardan burada fındık bahçeleri satın alacaksın, taban fiyatı belirleyeceksin, çiftçinin alın terini sömüreceksin bunu da Bay Kemal seyredecek. Yemezler. Seyretmem, yakalarım hesabını sorarım. Fındığı tekellerden kurtaracağız, üreticiye hakkını teslim edeceğiz.”

“ALTI LİDER BİR ARADAYIZ”

“Altı lider bir aradayız. Altı partinin liderleri demokrasi konusunda anlaştık. Türkiye'nin huzuru konusunda, Türkiye'nin üretmesi gerektiği konusunda anlaştık. Türkiye'de devletinde liyakatin ve adaletin olması gerektiği konusunda anlaştık.

Her birimiz tek tek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bozulan çarklarını yeniden onaracağız. O çarklar zamanı doğru gösteren bir saat gibi çalışacak. ‘Altında başka parti var mı?' diye sorarlar… Bunların tamamı açık ve net söylüyorum safsata.”

Etiketler; #sakarya #kemal kılıçdaroğlu #altılı masa #chp
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