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Kılıçdaroğlu'ndan "5'li çete" çıkışı: Pişman olur!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “5’li çete” olarak nitelendirdiği, kamu ihaleleri müdavimi yandaş şirketler hakkında yeni bir açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan "5'li çete" çıkışı: Pişman olur!
05 Temmuz 2022 Salı 14:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı tek tweette, kendisine 5’li çete ile ilgili haber yollandığını belirterek, “Aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun tweeti şöyle:

“5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın.”

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #5li çete
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