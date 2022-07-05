Kılıçdaroğlu'ndan "5'li çete" çıkışı: Pişman olur!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “5’li çete” olarak nitelendirdiği, kamu ihaleleri müdavimi yandaş şirketler hakkında yeni bir açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı tek tweette, kendisine 5’li çete ile ilgili haber yollandığını belirterek, “Aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun tweeti şöyle:

“5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın.”