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Kılıçdaroğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?" sorusuna net yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?" sorusuna net yanıt!
19 Aralık 2022 Pazartesi 13:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olup olmayacağı konusunda açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "6 lider 'Adayımız sizsiniz' derse elbette olurum" sözlerini kullandı


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki tartışmalar hakkında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

6 liderin ortak iradesine saygı duyacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Kararı verecek olan 6'lı masa, adayımız sizsiniz derlerse elbette ki aday oluruz. 6 liderin ortak iradesine saygı göstereceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, açıklamalarında şunları kaydetti; (Akşener ve İmamoğlu görüntüsü) İmamoğlu çağrı yaptı Meral hanım katıldı. Saygı duymamız lazım. 6 lider de benzer tepkiler gösterdi. İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendim.


"ACELEYE GEREK YOK, ZAMANIMIZ VAR"

Hükümet programı belirlemeden, belirleme şansımız yok. güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin çalışmamızda yapıyoruz bu ay sonunda büyük ölçüde tamamlanır.

Kararlılık ile yol haritası çiziyoruz. Söylem birliği ve kararlılık sergileyerek oya gibi işleyerek çalışıyoruz. Aceleye gerek yok, zamanımız var zaten doğal olanı şudur: 6'lımasadan birinin belirlenmesi."

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #cumhurbaşkanı #haber
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