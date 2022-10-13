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Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye geçen Çelebi ile ilgili ilk açıklama

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne geçen daha sonra da AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye geçen Çelebi ile ilgili ilk açıklama
13 Ekim 2022 Perşembe 10:59

Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekili seçilmesinin ardından istifa edip, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen, sonrasında bu partiden de istifa ederek bağımsız kalan ve Cumhur İttifakı'na yakın değerlendirmelerde bulunması çok konuşulan Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AK Parti üyesi oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, Çelebi'nin AK Parti'ye üyeliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu. Saymaz, Kılıçdaroğlu'na "KKTC Büyükelçisi olarak atanan eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Çelebi'nin cezaevinde nikah şahidi olduğunu hatırlattım" dediğini ifade ederek, görüş aldığını belirtti.

"BU KADAR SAVRULMAZ OLMAZ Kİ"

Kılıçdaroğlu'nun gülümsediğini aktaran Saymaz, şöyle devam etti: "Gülümsedi. Çelebi'nin tahliye olduktan sonra düğününe katıldığını, ailesini tanıdığını söyledi. Cezaevi sürecinin Çelebi'nin ruh dünyasında etkiler bırakmış olabileceğini anlattı. Şaşkınlığını hiç saklamadı. "Bu kadar savrulma olmaz ki" dedi."

Etiketler; #chp #mehmet ali çelebi #kemal kılıçdaroğlu
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