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Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu: Bu düzeni tarihe gömeceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret yorumu: Bu düzeni tarihe gömeceğiz
22 Aralık 2022 Perşembe 14:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 bin 506 lira olarak açıklanan asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü." ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından asgari ücret açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Saray, TÜİK’in sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak, bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretlinin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine “biri istedi” diye, öyle oldu.

Asıl mesele, asgari ücrete tenezzül etmeyen bir Türkiye’yi yaratabilmektir. O da endüstriyel dönüşümle olur. Sadece Sarayı yolcu etmeyeceğiz, yoksuldan alıp zengine verdikleri bu düzeni de tarihe gömeceğiz.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #asgari ücret
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