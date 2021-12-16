Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücrete ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 bin 250 TL olarak açıkladığı 2022 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmesinde "TÜİK'e yaptığım ziyaretin etkilerini gördük. Bu oranı küçümsemiyoruz. Eğer enflasyonu da kontrol altına alırlarsa çalışan kardeşlerimiz rahat bir nefes alır" ifadesini kullandı

Milyonların günlerdir merakla beklediği 2022 yılı asgari ücreti, Asgari Ücret Komisyonu'nun 4. ve son toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 bin 250 TL olarak açıkladığı 2022 yılı asgari ücretine muhalefetten de ilk tepki geldi.

MUHALLEFETTEN İLK TEPKİ GELDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaretinin ardından kameraların karşısına geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 bin 250 TL olarak duyurduğu asgari ücret için "TÜİK'e yaptığım ziyaretin etkilerini gördük. Verilen rakam yılbaşını görür ve dolar kurundaki yükselişi görürsek aslında düşük. O tarihte 384 dolar net gelir elde ediyordu asgari ücretli bir kişi. Eğer aynı kur 15 TL üzerinden hesaplanırsa 5 bin 760 lira olması gerekir. Şimdi 4 bin 250 TL oldu ve biz bu rakamı yadırgamıyoruz. Eğer enflasyonu da kontrol altına alırlarsa ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse çalışan kardeşlerimiz rahat bir nefes alır. Bütün mesele enflasyonun kontrol edilip edilmemesinde yatıyor" yorumunda bulundu.