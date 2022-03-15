Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Ben Türkiye'nin her noktasına giderim ama sen gidemezsin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Kendisinin Diyarbakır ziyaretini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben Türkiye'nin her noktasına giderim, alnım açık giderim. Vatanım, bayrağım için giderim ama sen gidemezsin. Hiç kimse unutmasın bizim dokularımızda kuvayi milliye ruhu vardır. Ülkemizde bir tek çocuğun bile yatağa aç girmesine izin vermeyeceğiz. Bunu Millet İttifakı ile yapacağız. Bu ülkenin liyakate, büyümeye, adalete ihtiyacı var." dedi

Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

Gençler şunu unutmayın. Size tek vaadim var. Sizin hayalleriniz bu kardeşinizin hedefi olacaktır.

Dün 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının ne kadar özverili çalıştıklarına hepimiz tanık olduk. Ailelerine, yakınlarını göremediler. Camın arkasından küçücük çocuklarıyla kucaklaşmaya çalıştılar. Öyle bir sürecin içine girdik ki Tıp Bayramı'nda doktorlar gidip Atatürk heykeline çelenk bırakacaklar. Yıllarını tıp dünyasına vermiş olan o insanlar çelenk bırakacaklar. Ona bile izin verilmedi. Arkasından başka şeyler söylendi. Bu konu gündeme geldiğinde doktorların talepleri, sağlık çalışanlarının talepleri gündeme geldiğinde çok sayıda genç hekim yurt dışına gittiğinde açık konuşuyorum 'Giderlerse gitsinler' diye açıklama yaptı. Buradan söylüyorum demokratik yollarla seni gönderecek olanlar biziz onların tamamı ülkelerinde kalacaklar. Az kaldı, merak etmeyin bütün haklarınızı alacaksınız. Sizi yurtdışına gitmeye zorluyorlar. Gitmeyin, burada kalacaksınız beraber biz göndereceğiz.

Suriyeli kardeşlerimiz için davulla zurnayla göndereceğiz dedik. Bu beyefendiyi halkın iradesiyle göndereceğiz. Bütün dünya bunun tanığı olacak.

İnfaz koruma memurlarının sorunları

İnfaz koruma memurları mesaj atmışlar. '1.5 yıldır cezaevinde yatıp kalkıyoruz. Güvenlik görevlisinin sahip olduğu haklara sahip olamıyoruz' diyorlar. Endişelenmeyin beyi göndereceğiz, Türkiye'nin bütün sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz.

Kamuya iş yapan yüklenicilerin maliyet çıkmazı

Devlet dediğiniz kurum haksızlık yapmaz. Kamuya iş yapan yüklenicilerle ilgili bir yasa çıktı. Bu onların sorununu çözmez diye itiraz edildi. 'Hayır biz bildiğimizi okuruz' dediler ve çıkardılar. Bu onların sorununu çözmüyor. Büyük kısmı iflasla karşı karşıya.

Balıkçıları hiçbir zaman unutmadım. Hopa'dan İskenderun'a kadar sorunlarınızı raporlaştırdık. Sizlerin de oylarıyla iktidara gelince sorunların nasıl çözüldüğünü göreceksiniz. Bizim iktidarımızda sadece malı götürenler üzülecek onun dışında herkes sevinecek.

Telekom soygunu



Telekom soygununu biliyorum. Özelleştirmede verilen bir söz vardı. İnternet alt yapısının güçlendirilmesi. Bu konuda hiçbir şey yapılmadı. Hiç kimse merak etmesin bunun da hesabını soracağız.

Elektrikte 'Elinden tutan mı var' restleşmesi



Diyarbakır'a gittim. Şanlıurfa'da 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin elektriği çiftçilere ücretsiz vereceğiz' dedim. Diyarbakır 'Niye bizi de vermiyorsunuz' dedi. Projelerimizi hazırladık. (Video gösterimi)

'Elinden tutan mı var' diyor. Diyarbakır'da da Siverek'te de söyledim. Eğer sözünü tutarsan, ben bunları yapacağım.

1. Kuracağımız şirkete teşvik belgesini vereceksin.

2. Güneş panellerinin konulacağı arazileri bize tahsis edeceksin.

3. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından lisans vereceksin ve TEİAŞ'ta bize hiçbir engel çıkarmayacak.

Önce 6 ilde elektriği aşamalı olarak çiftçilere hiçbir bedel alınmadan vereceğiz. Daha sonra bölge bölge bunu büyüteceğiz. Biz çiftçiler için bunu düşünüyoruz. Buradan bütün çiftçilere açık ve net söylüyorum. Senin hakkını, alın terini Afrika'ya götürüp orada peşkeş çekmelerini istiyorsan koşa koşa git oyunu ver AK Parti'ye. Bizim çoluk çocuğumuz var, güzel bir hayata ihtiyaçları var diyorsan tek bir adres var. Adı belli, şanı belli, şerefi belli Cumhuriyet Halk Partisi kardeşim buna vereceksin oyunu.

Bahçeli'ye 'Diyarbakır ziyareti' yanıtı



İşte Milliyetçilik budur. Önce benim insanım kazanacak. Bahçeli de duysun bunu. Ben Türkiye'nin her noktasına giderim, alnım açık giderim. Vatanım, bayrağım için giderim ama sen gidemezsin. Hiç kimse unutmasın bizim dokularımızda kuvayi milliye ruhu vardır. Ülkemizde bir tek çocuğun bile yatağa aç girmesine izin vermeyeceğiz. Bunu Millet İttifakı ile yapacağız. Bu ülkenin liyakate, büyümeye, adalete ihtiyacı var.

Maltepe Ekonomi Forumu



Maltepe Ekonomi Forumu'na katıldım. Türkiye'nin bazı temel sorunları var. Bu sorunlar Türkiye'ye itibar kaybettiriyor. Bir çürüme yaratıyor. Gittiğim her yerde soruyorlar kiminle çözeceksin, kadrolarınız, planlarınız var mı diye soruyorlar. Çürüme ve çöküş, 20 yıllık sürenin sonunda finansal sistemin çöktüğünü görüyoruz. Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor. 128 milyar dolar kimlere satıldı kimse bilmiyor. Merkez Bankası'nın kasasında kendisine ait bir sent bile yok. Bakiyesi -43 milyar dolar.

Sayın Bahçeli'ye sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı bu kadar ağır laflar edenin ayağına Erdoğan gittiği zaman niye iki cümle kuramadın? Bu ülkenin şerefi yok mu? Oturuyorsun günün 24 saati CHP, evet CHP bu ülkenin teminatıdır.