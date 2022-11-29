Kılıçdaroğlu'ndan bu kez de kış saati videosu geldi!

Kış saati uygulaması yıllar önce kaldırılmış ve bu da sabah erken saatte yola çıkmak isteyen vatandaşların karanlıkta kalkmasına ve yola çıkmasına neden olmuştu. Kış mevsiminin iyiden iyiye kendisini hissettirdiği şu günlerde vatandaşın şikayeti artarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez kış saati ile ilgili bir video paylaştı. Türkiye'nin sabahlarının karanlığa boğulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Her şeyden korkmalarına alıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir, hayret ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili bir rapor hazırlattığını belirten Kılıçdaroğlu, kış saatine geçilmemesinin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğundan da bahsetti. Kılıçdaroğlu, iktidar olur olmaz bu yanlıştan hemen döneceklerini söyledi.