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Kılıçdaroğlu'ndan Buca'ya bilim merkezi tebriği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST 2021’de binlerce finalisti geride bırakarak birinci olan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerini tebrik etti

Kılıçdaroğlu'ndan Buca'ya bilim merkezi tebriği
05 Kasım 2021 Cuma 15:18

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, uluslararası yarışmalarda aldığı madalyalarla ülkemize büyük bir gurur yaşatan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi’nin öğretmen ve öğrencileri ile beraber CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Bilim ve sanat alanında ürettiği projelerle ödüle doymayan öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Bir toplumun gelişmesinin temel yolu, üstün yetenekli çocukların o ülkede özgürce düşüncelerini ifade etmeleri, yeni buluşlar hayata geçirmeleridir. Buna biz yüksek yetenek inşası diyoruz. Eğer bir toplum yüksek yetenek inşasına destek veriyorsa, o toplum düşündüğünüzden çok daha hızlı büyüyor” dedi. Günümüzde gençlerin Türkiye’de çalışabilecekleri alan bulamadıkları için geleceği dışarıda aradıklarına değinen Kılıçdaroğlu, katma değeri yüksek ürünler üretildiği zaman beyin göçünün önüne geçilebileceğini ifade etti.  

YARINLARIN TEMİNATI

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de merkezimize tebriklerini iletmişti. Ankara’da eğitimcilerimiz ve öğrencilerimizle beraber kendisiyle bir araya gelmek hepimiz için büyük bir onur kaynağı oldu. Kızılçullu gençleri bizim yarınlarımızın teminatıdır. Çok kısa bir sürede hem bilimsel hem sanatsal projeleriyle çok büyük başarılara imza attılar. Bu başarılarının katlanarak süreceğine olan inancımız tam” diye konuştu.
Buca’nın bilim üssünün öğrenci ve öğretmenleri daha sonra Anıtkabir’i ziyaret ederek cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı.  

KÖY ENSTİTÜLERİ RUHU YENİDEN CANLANDI

Köy enstitüleri ruhunu yeniden canlandırarak, ülkedeki beyin göçünü durdurma hedefiyle kurulan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, dünya çapında aldığı başarılarla Buca’nın ve Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurdu. Merkezin öğrencileri, uluslararası yarışmalarda, bilim ve sanat projeleriyle 38 altın, 33 gümüş, 27 bronz madalya ve 25 özel ödül ve onur ödülleri kazandı. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye üçüncüsü olan merkez, 3 patent başvurusu yaptı; 5 makale yayınladı. 

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #buca belediyesi #kızılçullu bilim merkezi
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