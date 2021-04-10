Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'da gülme göndermesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de yayınlanan Koltuk programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, programın başında 2019 yerel seçimleri sırasında "İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız" sözlerini gülerek karşılayan Buket Aydın'a göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "Başlamadan önce güzel bir kahkaha bekliyorum sizden. Güzel gülmeniz bize şans getiriyor" demesi gülüşmelere sahne oldu

Haber Global’de yayınlanan Koltuk programına konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Buket Aydın’ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, programın başında 2019 yerel seçimleri sırasında “İstanbul ve Ankara’yı kazanacağız” sözlerini gülerek karşılayan Buket Aydın’a göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Başlamadan önce güzel bir kahkaha bekliyorum sizden” dedi. Karşılıklı gülüşmelerin yaşandığı diyalogda, Aydın, “Ben gülünce kızıyorlar ama, kızmasınlar. Gülerek başlayalım, gülerek devam edelim” yanıtını verdi.

“BURSA’YI DA ALACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu ise şöyle devam etti:

* Güzel gülmeniz bize şans getiriyor onu da ifade edeyim. Sizinle diyalogdan sonraki sürece ilişkin Bursa dışında fire vermedik. Bursa’yı da alacağız.

* Belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Hepsine şükran borçluyum. Pandemi şartlarında bütün engelleri aşıyorlar. İktidarın bize teşekkür borcu var.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Buket Aydın’ın ‘Erken seçim olur mu?’ sorusuna Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

* Hükümetin bir an önce erken seçime gitmesi lazım. Neden yönetemiyor artık, dağılmış bir hükümet var. Nasıl yöneteceğini artık bilmiyor.

* Nasıl yöneteceğini bilen kişi sorunlar karşısındaki çözümü halka anlatır. Bunların hiç biri olmuyor, şu anda Erdoğan’ın sadece gündeminde ben varım. ‘Bay Kemal niye böyle yaptı, bay Kemal neden söyledi?’

* Bay Kemal halkın sorunlarını dile getiriyor. Ve bu sorunları dinlemekten rahatsız oluyor. Dolayısıyla hükümetin bunları yapma şansı yok.

* Gecikilen her gün topluma, vatandaşa ağır maliyetler getiriyor. Ben Sinop’taydım dün bir esnaf hemen dükkandan çıktı ve şunu söyledi, ‘söyleyin, seçimi gündeme alın, sandığı getirsinler biz bıktık bir an önce oy kullanıp bunları göndermek istiyoruz’ dedi.

* Bu benim talebim olmaktan çıktı, artık sokaktaki esnafın, çiftçinin talebi haline gelmeye başladı. Çünkü biliyor ki kaldıkları sürece daha ağır fatura ödeyecekler. Ne zaman olur, iki kişi karar verecek buna. Çünkü parlamentoyu saymıyorum, parlamento Saray’ın vesayeti altında.

* Erdoğan diyecek ki ‘tamam arkadaşlar ben artık yönetemiyorum, ülke felakete gidiyor, sandığı koyalım’ diyecek.

* İkincisi bütün bu olumsuzluklara açıkça destek veren sayın Bahçeli. Bahçeli de diyecek ki ‘kardeşim ben sana bugüne kadar ne destek istediysem verdim. Hatta öyle ki kendi ilkelerimden, partimin ilkelerinden bile vazgeçtim. Süleyman Şah türbesini kaçırdın ona göz yumdum. Esnafı perişan ettin ona bile göz yumdum. Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını istedin, kardeşim sen bir türlü düzeltmedin kusura bakma artık ben de desteğimi kesiyorum seçime gidelim’ diyebilir.

* İki kişi… Bunlar olursa seçime gidilir. Bana göre sonbahara kadar gidemezler. Sonbahara kadar götüremezler ülkeyi. Her geçen günün maliyeti ağırlaşıyor.

“MİLLET İTTİFAKI ORTAK KARAR ALIRSA CUMHURBAŞKANI ADAYI OLURUM”

Buket Aydın’ın ‘Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?’ sorusuna Kılıçdaroğlu şöyle cevap verdi:

* Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında temel bir ittifak var. Cumhur İttifakı otoriter bir yönetimi temsil eder, Millet İttifakı demokratik bir rejimi temsil eder.

* Otoriter rejimde zaten bir kişi zaten Cumhurbaşkanı adayı olur. Bizde ise demokratik kurallar var. İçinde CHP var, İYİ Parti var, Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, ittifakta olmamakla beraber yeni kurulan partiler var. Burada demokrasi var.

* Elbette böyle bir seçim kararı alındıktan sonra biz ittifakın liderleri olarak bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanlığı adayını nasıl belirleyelim, tartışacağız, konuşacağız.

* DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile ittifak için özel bir anlaşma yok ama şunu birlikte seslendirebiliyoruz, ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ yani tek adam rejiminden vazgeçip güçlü bir parlamenter sisteme ihtiyacımız var.

* Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ittifak olarak hem fikiriz. Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum. İttifak böyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız.

“ANAYASA MAHKEMESİ KAPATILAMAZ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması yönündeki ifadelerini hatırlatan Buket Aydın’ın ‘Anayasa Mahkemesi kapatılabilir mi?’ sorusuna Kılıçdaroğlu, şöyle yanıt verdi.

* Anayasa Mahkemesi kapatılamaz. Zaten o söylemi de ciddiye almanın da bir mantığı yok.

* Hukuk devletinde mahkemeleri kapatmak ne demektir? Adaleti de bir kişiye teslim edeceğim demektir.

* Anayasa Mahkemeleri’ni de kapatalım zaten kimin haklı olup olmadığını, kimin terörist olup olmadığını Erdoğan zaten karar veriyor. Soğan üreticilerini terörist ilan etti.

* Kimin terörist olup olmadığını hakim karar verir. Dünyanın her tarafında böyledir, bizim ülkemizde bir kişi karar verir.

* O bir kişi kişilerin suçlu olup olmadığına karar verdiğine göre Bahçeli de diyor ki, ‘Anayasa Mahkemesi’ni kapatın’ Bahçeli, ‘Yargıtay’ı da kapatın, Danıştay’ı da kapatın’ onları da diyebilir.