Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere söz: Asgari ücretin altına düşmeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Göreve gelir gelmez yapacağımız yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına asla düşmeyecek. Öyle sadece torunlardan konuşmanız içime sinmez. Hayatı da yaşayın istiyorum. Sevdiklerinize, ailenize; feda ettiğiniz şu kısacık hayattan biraz da keyif alın istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere söz: Asgari ücretin altına düşmeyecek
04 Nisan 2023 Salı 06:38

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından, 'Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum' notunu düşerek bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, emeklilere seslenerek, "Sevgili halkım, bugün hepinize değil 15 milyon emekliye sesleneceğim. Yıllarca bu ülkeye çalışmış, prim ödemiş, değer kazandırmış insanlarımız ekonomik baskıyla evlere kapatıldı. Gençler bilmeyebilir, geçmişte emekliler ikramiyeleriyle ev alırlardı. Emeklilik çalışmakla geçen bir ömrün müfakatıydı. Şimdi emeklinin maaşı kiraya yetmiyor, torununu görünce içi burkuluyor. Niye? Cebine koyacak harçlık yok diye. Hatırlarsanız sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim. Ancak yapılanlar bizim söylediğimizin çok ama çok gerisinde kaldı. Artık size iktidara gelince yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım" ifadelerini kullandı.

'ŞU ANDAN İTİBAREN EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ 8 BİN 500 LİRADIR'

Kılıçdaroğlu, emeklilere verilen bayram ikramiyesine değinerek, "Emekli kardeşlerim; güzel haberim şu, hakkınız olanı alacaksınız. Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar; yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır, unutmayın. Çünkü bu Ramazan Bayramı da buna dahildir, hiç merak etmeyin. İktidara geldikten sonraki Kurban Bayramı'nda 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten, bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak. Evet, geriye dönük ödeme yapacağım. Yani bayram, çifte bayram olacak. Göreve gelir gelmez yapacağımız yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına asla düşmeyecek. Öyle sadece torunlardan konuşmanız içime sinmez. Hayatı da yaşayın istiyorum. Sevdiklerinize, ailenize; feda ettiğiniz şu kısacık hayattan biraz da keyif alın istiyorum. Yani özetle emekli kardeşim; sana söz, sana söz o baharı sana da getireceğim. Bu 40 günde daha başka sürprizlerim de olacak" açıklamasında bulundu. (DHA)


Kaynak: DHA
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #ikramiye #chp #emekli bayram ikramiyeleri
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