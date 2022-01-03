Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon tepkisi: Ey Saraydaki ekonomi dehası...

TÜİK yıllık enflasyonu yüzde 36.08 olarak açıkladı. Bu rakamla son 19 yılın rekoru kırılmış oldu. Açıklanan oranlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!" ifadelerini kullandı

TÜİK, merakla beklenen aralık ayı enflasyonunu yüzde 36,08 olarak açıkladı. Oran, 19 yılık en yükseği oldu. Aylık bazda oran yüzde 13,58 oldu. ENAG ise yıllık enflasyonu yüzde 82,81 olarak açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

– TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80’e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!

– Bu arada metal sanayicileri, emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK’ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin. Pazarlıkları yakından izliyoruz, bilginiz olsun.