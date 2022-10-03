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Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon yorumu: TÜİK'e talimat veriliyor

Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon yorumu: TÜİK'e talimat veriliyor
03 Ekim 2022 Pazartesi 11:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında TÜİK'in yıllık bazda yüzde 83,45 olarak açıkladığı enflasyon oranıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu "Açıklanan rakamı ev hanımlarının, sanayicinin, devlet memurunun, çiftçinin insafına bırakıyorum." dedi


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" isimli programa konuk oldu.

Canlı yayındayken TÜİK'in yıllık bazda yüzde 83,45 olarak açıkladığı enflasyon verileri ile ilgili değerlendirme yapması istenen Kılıçdaroğlu'nun sözleri adeta programa damga vurdu.

"TÜİK ENFLASYONU YÜZDE 5 OLARAK DA AÇIKLAYABİLİRDİ"

TÜİK'in açıkladığı rakamları ev hanımlarının, sanayicinin, devlet memurunun, çiftçinin insafına bıraktığını belirten Kılıçdaroğlu, "Gübre ne oldu, ilaç ne oldu baksınlar, doğal gaza gelen zamma baksınlar, akaryakıta gelen zamlara baksınlar. TÜİK'e talimat veriliyor rakamı şu şekilde açıkla diye, TÜİK enflasyonu 5 diye de açıklayabilirdi" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Burada önemli olan şu, TÜİK gerçek rakamı neden vermiyor. Çünkü gerçek rakamı verdiği zaman emekli aylıkları ona göre belirlenecek, işçi ücretleri ona göre belirlenecek, memur ücretleri ona göre belirlenecek, düşük gösterirseniz düşük zam vermiş olacaksınız.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #enflasyon #haber
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