Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'en kötü ihtimalle' yanıtı!

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamalara cevap veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “en kötü ihtimalle Türkiye'deyim” sözlerini “ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor” şeklinde yorumladı

HABER EKSPRES-Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamalara Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili “Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde yeterince aşımız var” ifadelerini kullanırken programına ilişkin ise şu ifadeleri kullanmıştı: “Henüz kararımı vermedim. Şimdilik buradayım, en kötü ihtimalle Türkiye'deyim.”

Erdoğan’ın açıklamalarına kişisel twitter hesabı üzerinden yanıt veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise “’Aşı nerede?’ diyoruz, “Kabul etmiyorum” diyor. Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık.” dedi.