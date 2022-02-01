Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sana daha çok sürprizlerimiz olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde bir video çektiğini ve bunda bazı ihalelerden bahsettiğini belirten Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'benim imzam yok' açıklamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Sen ihale komisyonunda değil, talimat makamındasın. Dur bakalım; sana daha çok sürprizlerimiz olacak. Senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız, hiç meraklanma. Bütün ayrıntıları arkadaşlarımız açıklayacak." dedi

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her soruna çözüm üretme gayretindeyiz. Taşreron işçiler attığımız en önemli adımlardan bir tanesiydi. Sonunda iktidar kadro vermek zorunda kaldı. Hâlâ kadro alamayan 2 bin 2 kadar hastane bilişim sistemleri çalışanları var. Bu arkadaşlarıma sesleniyorum: Az kaldı göreceksiniz, Millet İttifakı'nın iktidarında sizin kadrolarınız en kısa sürede verilecek. Yapıyorsanız yapın; yoksa biz gelip yapacağız.

Terörle mücadele edip vücudunda kurşun taşıyanlara gazilik ünvanı vermediler. Bu arkadaşlarımız bize geldiler. Toplam 20 bin asker ve polis gazilik ünvanı bekliyor. 15 Temmuz'da tırnağı yaralananlara bu hakkı verdiler ama bize vermediler dediler. Bizi gazi saysınlar ölürsek bayrağımızla bizi defnetsinler dediler. Kanun teklifleri verdik. Buradan sesleniyorum, ya gazileri kandırmayın ya direnin bu Meclis Genel Kurulu'na gelsin. MHP de kanun teklifi verdi. Saray'dan gelen kanun tekliflerine el kaldırıyorsunuz. Bu sefer de saray sizin teklifinize el kaldırsın. Hak verirse verilir; verilmezse Millet ittifakında bu hakkı size teslim edeceğiz.

Öğretmenler Meslek yasası görüşülüyor. Bu yasaya tüm öğretmneler karşı, taraftar olan bir öğretmen bile yok. Tüm öğretmen kardeşlerime sesleniyorum: Siz bir irfan ordususunuz. Bu ülkeyi ayağa kaldıraca, büyütecek olan sizlersiniz. Sizin önünüzdeki en büyük engel Cumhur İttifakı'dır. Bu ittifak sizi bir yere taşıyamaz. Ama sözüm söz gerçek öğretmen yasasını biz çıkartacağız.

(Erdoğan'a) AK Parti'yi zapturapt aldı. AK Parti'yi ailesine peşkeş çekti. Devleti kendi ailesinin isteklerine boyun eğecek hale getirdi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir olay. Bir video daha yayımladım. Gelen bir yolsuzluk dosyasını gündeme getirdim. Sadece dosyayı okudum. O dosyanın altında benim imzam yoktur diye açıklama yapmaya başladılar.

3 Nisan 2018'de bir ihale yapılır. Firmanın özelliği, gerçek bir ihale olması, yarışmaya girmesi ve kazanması. İç finansmanı kendisi karşılayacak. Beşli çete kazanmaz. İhale iptal edilir. Yeniden ihalaeye çıkılır. Bu ihale kamuya açık değildir. 21 B'ye göre, olağanüstü hallerde yapılan bir olay. Ortada deprem, savaş, yangın yok. Adrese teslim ihaleyi vermek. Beşli çeteden birisine ikram edilir. Arada 6 milyar fark var. Zaman geçmiş biliyorum. Önemli bir ayrıntı var. Beşli çete adına yurtdışından para isterler. Kredi anlaşmasının kefili, sorumlusu hazinedir. Kamu borç yönetimi raporu var. İhalenin adı, borç miktarı var. Bugünkü fiyatlarla 18 milyar civarında. Erdoğan diyor ki, benim imzam yok; sen ihale komisyonunda değil, talimat makamındasın. Dur bakalım; sana daha çok sürprizlerimiz olacak. Senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız, hiç meraklanma. Bütün ayrıntıları arkadaşlarımız açıklayacak.

Bunlar beşli çete adına gider yurtdışından para isterler ve Hazine adına para istenir. Kağıda bakın borçlu olarak Hazine görünür. Erdoğan ihale komisyonunda değil talimat veren makamdadır. Gerekli onayı resmi olarak veren Erdoğan'dır. Hazine'yi yükün altına sokuyorsun, beşli çeteye veriyorsun, hakkıyla kazananın da elinden alıyorsun.

Bütün bu olumsuzlukların yanı sıra gerçekten de mutfakta, sanayide yangın var. Doğalgaz kesintileri başladı. Bu kadar yaygın bir olayla hiç karşılaşmamıştık. Ağustos ayından beri kış geliyor doğalgaz kesilebilir diye iktidarı uyarıyorduk."