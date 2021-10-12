Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu, "9 ayda Londra'daki tefeciye 124 milyar lira faiz ödediler. 9 ayda vatandaşa sadece zam verdiler. Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan artık Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur. Demokrasinin, büyümenin, gelişmenin önündeki en büyük takozdur." şeklinde eleştirilerde bulundu

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu:

– Adaleti kendim için istemiyorum, bu ülkede yaşayan 83 milyon için adalet istiyorum. Masum insanların hapishanelerde kin ve nefret duygusuyla tutulmasını istemiyorum. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, avukatlar, gazeteciler neden hapiste?

– Terörü bir insanlık suçu olarak gördük. Terörü lanetledik. 10 Ekim Ankara Gar Katliamı yüreğimizde derin bir yara açtı. Acılarımız var ama aynı zamanda adalete olan ihtiyacımız var.

– Kinle, öfkeyle devleti yönetmeyeceğiz. Türkiye’nin buradan hızla çıkması lazım. Bunu hep birlikte yapacağız. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. İnşallah Türkiye’yi adaletle, birikimle, liyakatle yöneteceğiz.

– Bir çiftçimiz “Tarım Kredi Kooperatifleri yakında satılık köy ilanına çıkabilir” demiş. Türkiye’yi bu hale kim getirdi? Bize yetkiyi verin, dostlarımızla bu ülkede nasıl bahar havası estirilir göreceksiniz.

– Çöplerden kağıt toplayan gencecik fidan gibi evlatlarımız var. Kağıt toplayıp depoluyorlar, sonra bunları satıp elde ettikleri gelirle ailelerini geçindiriyorlar. Bunlara baskı yapmaya başladılar. Bunlarda vicdan var mı? Üzerlerinde baskı kurulmaya başlandı, biriktirdikleri kartonlar alındı başkalarına satıldı.

– Kağıt toplayıcıları randevu istedi. “Siz gelmeyin, ben gelirim size” dedim. Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayanların sosyal güvencesi olmasını sağlayacağız. Mazlumun ahı, indirir şahı!

HER GÜN DİLLENDİRECEĞİM

– Hangi sosyal kimliğin sorunu varsa buyursun CHP’ye… Defalarca söyledim. Emeklilere 2 maaş ikramiye, 3600 ek gösterge dedik. Erdoğan nihayet sözümüzü dinlemeye başladı. Bu iyiye işaret! 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar her gün dillendireceğim.

– Emeklilikte yaşa takılanlar şanslı! Onlar ‘terörist’ grubunda değil ‘türedi’ grubunda… Erdoğan onlara öyle diyor ya… Merak etmeyin EYT’lilerin de sorunlarını biz çözeceğiz.

– Daha kış bile gelmeden 2021’in ilk 5 ayında 1 milyon 525 bin abonenin elektriği kesildi. Saray duyuyor mu bunu? Onların tamamının tuzu kuru. İradesini kiraya vermiş olanlar TBMM’de halk yararına çalışamazlar.

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK TAKOZ

– İktidar kışa hiçbir hazırlık yapmadı. Sadece 9 ayda Londra’daki tefeciye 124 milyar lira faiz ödediler. 9 ayda vatandaşa sadece zam verdiler. Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

– Erdoğan artık Türkiye’nin önündeki en büyük takozdur. Demokrasinin, büyümenin, gelişmenin önündeki en büyük takozdur.