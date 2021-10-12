KOMŞUDA BÜYÜK DEPREM
KOMŞUDA BÜYÜK DEPREM
0
BOYNUNDA LASTİKLE GEZEN GEYİK
BOYNUNDA LASTİKLE GEZEN GEYİK
0
PİLAV YAPMA MAKİNESİ İLE EVLENDİ
PİLAV YAPMA MAKİNESİ İLE EVLENDİ
0
KORONAVİRÜS GEÇİRENLER DİKKAT!
KORONAVİRÜS GEÇİRENLER DİKKAT!
0

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu, "9 ayda Londra'daki tefeciye 124 milyar lira faiz ödediler. 9 ayda vatandaşa sadece zam verdiler. Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan artık Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur. Demokrasinin, büyümenin, gelişmenin önündeki en büyük takozdur." şeklinde eleştirilerde bulundu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur
12 Ekim 2021 Salı 14:28

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu:

– Adaleti kendim için istemiyorum, bu ülkede yaşayan 83 milyon için adalet istiyorum. Masum insanların hapishanelerde kin ve nefret duygusuyla tutulmasını istemiyorum. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, avukatlar, gazeteciler neden hapiste?

– Terörü bir insanlık suçu olarak gördük. Terörü lanetledik. 10 Ekim Ankara Gar Katliamı yüreğimizde derin bir yara açtı. Acılarımız var ama aynı zamanda adalete olan ihtiyacımız var.

– Kinle, öfkeyle devleti yönetmeyeceğiz. Türkiye’nin buradan hızla çıkması lazım. Bunu hep birlikte yapacağız. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. İnşallah Türkiye’yi adaletle, birikimle, liyakatle yöneteceğiz.

– Bir çiftçimiz “Tarım Kredi Kooperatifleri yakında satılık köy ilanına çıkabilir” demiş. Türkiye’yi bu hale kim getirdi? Bize yetkiyi verin, dostlarımızla bu ülkede nasıl bahar havası estirilir göreceksiniz.

– Çöplerden kağıt toplayan gencecik fidan gibi evlatlarımız var. Kağıt toplayıp depoluyorlar, sonra bunları satıp elde ettikleri gelirle ailelerini geçindiriyorlar. Bunlara baskı yapmaya başladılar. Bunlarda vicdan var mı? Üzerlerinde baskı kurulmaya başlandı, biriktirdikleri kartonlar alındı başkalarına satıldı.

– Kağıt toplayıcıları randevu istedi. “Siz gelmeyin, ben gelirim size” dedim. Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayanların sosyal güvencesi olmasını sağlayacağız. Mazlumun ahı, indirir şahı!

HER GÜN DİLLENDİRECEĞİM

– Hangi sosyal kimliğin sorunu varsa buyursun CHP’ye… Defalarca söyledim. Emeklilere 2 maaş ikramiye, 3600 ek gösterge dedik. Erdoğan nihayet sözümüzü dinlemeye başladı. Bu iyiye işaret! 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar her gün dillendireceğim.

– Emeklilikte yaşa takılanlar şanslı! Onlar ‘terörist’ grubunda değil ‘türedi’ grubunda… Erdoğan onlara öyle diyor ya… Merak etmeyin EYT’lilerin de sorunlarını biz çözeceğiz.

– Daha kış bile gelmeden 2021’in ilk 5 ayında 1 milyon 525 bin abonenin elektriği kesildi. Saray duyuyor mu bunu? Onların tamamının tuzu kuru. İradesini kiraya vermiş olanlar TBMM’de halk yararına çalışamazlar.

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK TAKOZ

– İktidar kışa hiçbir hazırlık yapmadı. Sadece 9 ayda Londra’daki tefeciye 124 milyar lira faiz ödediler. 9 ayda vatandaşa sadece zam verdiler. Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan’dır.

– Erdoğan artık Türkiye’nin önündeki en büyük takozdur. Demokrasinin, büyümenin, gelişmenin önündeki en büyük takozdur.

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #erdoğan #takoz #chp
Önceki Haber
Otellerdeki kamera kayıtlarına izin şartı
Sonraki Haber
Mustafa Necati Kültür Merkezi 15 Ekim’de açılıyor
Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
Erdoğan: Türkiye yeni bir göç yükünü kaldıramaz
0
Erdoğan'a hakaretten tutuklanan CHP'li Başkan tahliye oldu
Erdoğan'a hakaretten tutuklanan CHP'li Başkan tahliye oldu
0
CHP Tire İlçe Başkanı görevden alındı
CHP Tire İlçe Başkanı görevden alındı
0
Kılıçdaroğlu'ndan sonra bir açıklama da İYİ Parti'den: Siyasi suikast duyumları alıyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan sonra bir açıklama da İYİ Parti'den: Siyasi suikast duyumları alıyoruz
0
Babacan: Kimse sorunların çözümünü kaba kuvvette aramasın
Babacan: Kimse sorunların çözümünü kaba kuvvette aramasın
0
Erdoğan: Amerika'nın İngiltere'nin halini görüyorsunuz. Benzin yok benzin!
Erdoğan: Amerika'nın İngiltere'nin halini görüyorsunuz. Benzin yok benzin!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.