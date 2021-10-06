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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sağlık raporu almalı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sert yanıt verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sağlık raporu almalı!
06 Ekim 2021 Çarşamba 14:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü grup toplantısındaki konuşmasında, ‘Yeni Anayasa’ tartışmalarına ilişkin “Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor ‘Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.’ diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor” ifadesini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* AK Parti'nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor.

* Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #anayasa #kılıçdaroğlu erdoğan sağlık #kılıçdaroğlu anayasa ilk dört
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