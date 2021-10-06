Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sağlık raporu almalı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sert yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü grup toplantısındaki konuşmasında, ‘Yeni Anayasa’ tartışmalarına ilişkin “Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor ‘Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.’ diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor” ifadesini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* AK Parti'nin ileri gelenleri “Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini” talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor.

* Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!