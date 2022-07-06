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Kılıçdaroğlu'ndan Ergenekon ve Balyoz açıklaması: Kumpasın hesabını soracağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon ve Balyoz davalarında tutuklanan emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u evinde ziyaret ederek, "Devletin onlara özür borcu var. Her ne kadar bir terör örgütü ile iş birliği yapılıp bu kumpas kurulduysa da Balyoz kumpası ki bunların içinde en acımasızıdır. Bugün 3 veya 5 kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız. Bu defter kapanmış bir defter değildir" dedi

Kılıçdaroğlu'ndan Ergenekon ve Balyoz açıklaması: Kumpasın hesabını soracağız!
06 Temmuz 2022 Çarşamba 12:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon ve Balyoz davalarından tutuklanan emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u Çankaya'daki evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, askerlerin geçmişte kumpaslar kurularak mağdur edildiğini belirterek, "Daha sonra şu veya bu şekliyle hapisten çıktılar; ama onlara yapılan haksızlıkların bir şekliyle telafi edilmesi lazım. Benim 'helalleşme' dediğim budur. Devletin onlarla helalleşmesi lazım. Deniz Kutluk da bunlardan birisidir. Evi basıldı, eşi, çocukları mağdur edildi. Sadece kendisi değil, ailesi de mağdur edildi. Bazen karakollara bazen hapishaneye bazen hastaneye gidip gelerek ve büyük bir dramı yaşayarak en azından adaleti bekledi bu insanlar. Devletin onlara özür borcu var. Her ne kadar bir terör örgütü ile iş birliği yapılıp bu kumpas kurulduysa da Balyoz kumpası ki bunların içinde en acımasızıdır. Bugün 3 veya 5 kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız. Bu defter kapanmış bir defter değildir" diye konuştu.

'ACILARIN TAZMİN EDİLMESİ LAZIM'

Kılıçdaroğlu, Kutluk'un ve ailesinin uğradığı haksızlığın telafi edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"İktidarımızda bu ve benzeri ailelerle, haksızlığa uğramış ailelerle nasıl helalleşeceğimizi anlatmaya geldim. Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getireceğiz. Hiç kimseyi mağdur etmemeye kararlıyız. Evlatlarının çektiği acılar, eşlerinin çektiği acılar, kendilerinin dışında bunların çektiği acıların bir şekilde tazmin edilmesi lazım. Türkiye bu acıyı kaldıramaz, insanlık bu acıyı kaldıramaz. Zulüm bir yerde varsa birilerinin ortaya çıkıp o zulme son vermesi lazım. 'Evet, biz bu ülkede adaleti sağlayacağız' demesi lazım. Zulme son vermek, zalimin yanında durmamak demektir. Zalimin yanında durursanız dikene su verirsiniz. Biz dikene su vermeyi değil, güle su vermeyi istiyoruz. Beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı istiyoruz. Bunu yapabildiğimiz zaman başarılı olacağız."

'KUMPASIN HESABINI SORACAĞIZ'

Deniz Kutluk'a kızının yazdığı mektuba değinen Kılıçdaroğlu, "Beklentiler aslında bütün gençlerin beklentileri; daha güzel bir Türkiye, daha iyi bir eğitim, adalet, bunlar isteniyor. Bunları sağlamak için Kutluk ailesine sözüm, mağdur olan bütün ailelere sözümdür; terör örgütüyle beraber askerlere kurdukları kumpasın hesabını soracağız. Zalimden hesap sormazsanız zalimin yanında olursunuz. Biz zalimin yanında değil mağdurun yanındayız ve mağdurun hakkını, hukukunu sonuna kadar koruyacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #ergenekon #balyoz #kumpas
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