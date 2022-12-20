Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında sert sözler: İmamoğlu size büyük lokmadır, boğarız sizi!

CHP'nin grup toplantısında bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İmamoğlu'na verilen cezaya tepki gösterdi. Konuşmasında Bakan Soylu'ya da yüklenen Kılıçdaroğlu, "Saray'ın fotoromanı var. O da başka pisliğin içinde. O da cesaretlenmiş. Görevden alacakmış. Sen kimsin Ekrem İmamoğlu kim. Sen İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. Sen atamayla geldin o seçilerek geldi." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınızda takılır. Boğarız sizi." sözleri ile de dikkat çekti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye "İktidar" sloganlarıyla geldi. Kılıçdaroğlu, "Halkın iktidarını kuracağız" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

85 milyonu kucaklayacağız. Türkiye'yi zor durumdan çıkaracağız, demokrasiyi getireceğiz. Liyakatli kişiler yönetecek.

Azimle, kararlılıkla, sabırla gerçekleştireceğiz. 6 Genel Başkan bir aradayız. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz, ya getireceğiz. Bazen soruyorlar. Efendim, demokrasi diyorsunuz milletin mutfağında bir şey kalmadı diye. Demokrasi olursa herkes düşüncesini ifade edecek. Bu çerçevede ilk adım demokrasi. Sonra hep beraber hızla büyüme ve kalkınma. İmkanlarımız var, saygınlığımız var.

Bir partinin genel başkanı Kadıköy'de ilçe binasına giremiyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Onlar şeytanlar.

Birlikte mücadele edeceğiz. Bunu yaparken polis arkadaşları suçlamıyorum. Talimat verenin gücünü saraydan aldığını biliyorum.

Saray ve şürekasını yolcu edeceğiz.

85-90 yaşında insan hapiste tutulmaz. Eğer devlet olarak siz bunu yapmaya kalkarsanız intikam alırsınız. Devlet intikamla yönetilmez. Eğer insanları ben sizi hapislerde öldüreceğim derseniz olmaz.

Eğer Kılıçdaroğlu bir olaya el attıysa çözülünceye kadar mücadelesini verir. Herkes çok iyi bilir bize oy versin ya da vermesin adalet duygumu bilir. Benim gibi düşünmeyenlere saygı gösterdiğimi bilir.

Bunu bildikleri için pek çok vatandaş derdini bana anlatır.

Taşeron işçiler... Beraber bir araya gelin dernek kurun dedim. Taşeronluğun insanların emeğinin sömürülme aracı olduğunu söyledim. Onlara kadro sözü verdim. Ve kadrolarını hükümet teslim etmek zorunda kaldı. Hala 150 bine yakın taşeron işçisi var.

Karayolların 17 bin 200 Devlet Demiryollarında 6 bin 300 kişi var. Bunlara da sözüm var. Hiç merak etmeyin. Sizlerin oylarıyla geleceğiz. İş güvenceniz olacak. Sözünü veriyorum.

Merkez Bankası'nın önüne Kılıçdaroğlu niye gitti? İradenizi ipotek etmeyin diye. TÜİK'e niye gittim? İşçinin emekçinin hakkı için gitti.

MEB'in önüne niye gittim? Dayısı olmayanı sözlüden eliyorlar. Dayısı olmayanın arkasında durmak için gittim.

Et ve Süt Kurumu'na niye gittim? Bu ülkenin çocuklarının proteine ihtiyacı var o yüzden gittim.

Adalet Bakanlığı'na neden gittim? 6 yaşındaki çocuğa istismara iktidarın sessiz kalması. Bunlarda ahlak, vicdan, erdem yok.

Bakan geliyor diyor ki 2 yıldır olaydan haberimiz var. Devleti, savcıları, polisleri çalıştırmadılar.

Bir çocuğun hakkı için yürüdüm.

Sonra devlet çalışmaya başladı. Bu kardeşiniz adalet için çalışmaya devam edecek.

Vallahi billahi bunlar devleti yönetemiyorlar. Çalıştırmıyorlar devleti.

Eylül ayında 123 bin ton olan süt üretimi düştü. Süt veren ineklerin tamamı kesime gönderildi. Yarın sabah ne olacağını bilmiyorlar.

Adaletten yana olun. Çocukların süte ihtiyacı var. Yukarıda Ekrem Başkan'a sordum "süt işleri nasıl gidiyor" diye.

Ekrem Başkan her sabah 100 bin aileye süt veriyor. Onların yapamadıklarını yaptığımız için bizi engellemeye çalışıyorlar.

Halkın iktidarını mutlaka kuracağız! Kararlılıkla, inançla mücadele edeceğiz. Türkiye’ye huzuru getireceğiz. Altı genel başkan bir aradayız. Demokrasiyi hep birlikte getireceğiz.

EKREM İMAMOĞLU'NA VERİLEN HAPİS CEZASI

Önce düzmece bir dava açtılar. Saray mahkemeye müdahale etti. Çıkarılamayacak bir kararı çıkardılar. Her şeyi alenen yaptılar. 85 milyonun önünde adaleti katlettiler. Sağcısı-solcusu ortacısı başı açık kapalı bütün vatandaşlarımın adaletsizliği bilmesi lazım.

Saray'ın fotoromanı var. O da başka pisliğin içinde. O da cesaretlenmiş. Görevden alacakmış. Sen kimsin Ekrem İmamoğlu kim. Sen İmamoğlu'nun tırnağı bile olamazsın. Sen atamayla geldin o seçilmişle geldi.

Sen ne haltlar çevirdiğini biliyorum. Kripto dolandırıcıları, uyuşturucu baronları senin yanında.

İmamoğlu size büyük lokmadır. Boğazınızda takılır. Boğarız sizi.

Dava düzmeceydi. Hakimi sürdüler. Onun yerine sarayın tercih ettiği yargıçlık cübbesi giyen, hakim olmayan bir kişiyi oturttular.

Hakim hakim değil ki talimat verilmiş.

İsyan etti millet. "Bu kadar adaletsizlik olmaz" diye.

Derhal Fahrettin Altun'u devreye soktular.

Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkimiz var. İmamoğlu ve ben baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladım.

Erdoğan'a da bi şey söylemek isterim. İhtiras doymak bilmeyen bir canavardır. Kin kusma, adaletli olmaktan ayrı durma. Sana öğretmediler mi adaleti, kucaklaşmayı...

Süren dolmak üzere, 4-5 ay sonra her şeyi göreceksin.