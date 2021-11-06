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Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı ile ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanlığı için ismi geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile ilgili açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı ile ilgili açıklama
06 Kasım 2021 Cumartesi 12:27

Son ayların en çok konuşulan konularının başında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği isim yer alıyor. Bu konu hakkında pek çok yorum yapıldı, bazı isimler ortaya atıldı.

Adaylık için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı da kulislere konuşuluyor. Bu isimler, yapılan anketlerde de dikkat çeken oy oranlarına ulaşıyor.

Daha önce belediye başkanlarının adaylığı sorusuna olumsuz yanıt veren Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda yine aynı soruyla karşı karşıya kaldı. CHP lideri bu kez, belediye başkanlarının aday olmalarını istemediğini nedeni ile birlikte çok net bir şekilde anlattı. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmesini istiyorum. Belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok. Belediye başkanlığını biz başka partiye teslim etmiş oluruz. O zaman İstanbullu bize ne diyecek, Ankaralı bize ne diyecek. O nedenle kafamda ciddi soru işaretleri var."

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #Ekrem İmamoğlu #mansur yavaş
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