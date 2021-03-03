YUNANİSTAN'DA BÜYÜK DEPREM
YUNANİSTAN'DA BÜYÜK DEPREM
0
İKİZ ÇOCUKLARI ELİNDEN ALINACAK
İKİZ ÇOCUKLARI ELİNDEN ALINACAK
0
TWITTER UYARDI: 5 KEZ YAPAN...
TWITTER UYARDI: 5 KEZ YAPAN...
0
MERMER OCAĞININ KADIN PATRONU
MERMER OCAĞININ KADIN PATRONU
0

Kılıçdaroğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması
03 Mart 2021 Çarşamba 14:07

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de, Birinci Bölge Apartman Görevlileri ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. İki bölümden oluşan toplantının ilk bölümünde Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuşma yaptı. Öte yandan Konut-İş Sendikası Başkanı Alican Kayhan, apartman görevlileri adına bir konuşma yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ikinci bölümde ise, apartman görevlilerin dertleri dinlendi. Pandemi nedeniyle  toplantıya sınırlı sayıda apartman görevlisi davet edilirken, ilçe belediye başkanları da buluşmaya katıldı.

Konuşmasında İnsan Hakları Eylem Planı'na da değinen Kılıçdaroğlu,

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada,"Dün bir toplantı yapıldı İnsan Hakları Eylem Planı diye. Sizin hakkınız teslim edildi mi? Yasaların ön gördüğü bütün haklar size teslim edildi mi? Edilmedi. Size teslim edilirken önünde bir engel var mı? Hiç bir engel yok. Sizin hakkınızı teslim etmeyen kişi, eylem planı açıklıyorum diyor. Önce benim hakkımı teslim et, ondan sonra çık başka haklar varsa onlar için mücadele et. Efendim, düşüncesinden ötürü kimse hapse girmeyecek. Bugün düşüncesinden ötürü hapishaneler tıka basa dolu. Farklı düşündü diye.  O yüzden insanlar korkuyorlar, "Örgütlenirsek başımıza bir bela gelir mi?" diye. Eğer bir ülkede, bir siyasi parti bir ülkeyi 19 yıl yönettikten sonra kalkıp da, ben insan hakları eylem planı açıklıyorum diyorsa, o ülkede insan hakları yok demektir. İnsan haklarının olmadığını itiraf etmek demektir" diye konuştu.


"BEN SİZİN SORUNLARINIZA TALİBİM"

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Siz görev yapıyorsunuz, ben biliyorum. Öyle 8-9 saat değil. Yeri geldiğinde 10-12 saat, hatta 24 saat görev yapıyorsunuz. Ama görünmüyorsunuz. Siyaset kurumu sizi görmüyor. Bir sürü büyük laflar yazılıyor vatan, millet, Sakarya… İyi de, her gün çalışan, doğru  dürüst bayramı ve tatili bile olmayan, oturduğu yerler sağlıklı olmayan yüzbinlerce insanın sorunuyla acaba siyaset kurumu gelip ilgilendi mi? Sizin dertlerinizi dinlediler mi? Acaba, "Gideyim bir apartman görevlisinin evine, bir çayını kahvesini içeyim, bunların bir derdi var mıdır yok mudur?" diye geldi mi? Hayır, oy istemek için geldiler sadece. Beni iyi tanımanızı isterim, benim dostlarım vardır. O dostlarımın başında da sizler gelirsiniz. Bütün apartman görevleri, bütün işçiler, alın teri dökenlerin tamamı benim dostlarımdır. Ben size, gelin bana oy verin diye bir çağrı yapmıyorum, dikkat buyurun. Ben sizin sorunlarınıza talibim. Ben sizin, daha iyi bir yaşam sürdürmenizi istiyorum." dedi.

"ÇOĞU YERDE KAYIT DIŞI ÇALIŞILIYOR"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Çoğu yerde kayıt dışı çalışılıyor. Çalışıyor ama sigortalı değil. Bu bir hak çalmadır. Sigortasız çalıştırmak ne demektir biliyor musunuz? O kişinin geleceğini çalmak demektir. Şöyle bir anayasamız var. Bu anayasada der ki, "Çalışmak herkesin hakkıdır ve devlet çalışma alanlarını büyütmek zorudadır. Devlet bütün imkanlarıyla herkese istihdam alanları yaratmak zorundadır" diyor anaysa. Ama bugün 10 milyonun üstünde işsizimiz var. Belki sizin çocuklarınızdan da işsiz olan çok sayıda kişi var. İş bulamıyorsunuz çocuklarınıza. Neden? Torpiliniz yok. Üniversiteyi bitirmek de çözüm olmuyor iş bulabilmeniz için. Güçlü bir torpiliniz olmazsa, iktidardan yana bir torpiliniz olmazsa iş de  bulamıyorsunuz. KPSS sınavlarında yüksek puanlar alabilir çocuklarınız. Sözlüde eleniyor. Niçin? torpili yok diye."

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #kılıçdaroğlu #insan hakları eylem planı
Önceki Haber
Bakan Soylu: Dinamik denetime geçiyoruz
Sonraki Haber
Batur’dan esnafa işgaliye müjdesi
Bakan Soylu: Dinamik denetime geçiyoruz
Bakan Soylu: Dinamik denetime geçiyoruz
0
Akşener'den fezleke açıklaması
Akşener'den fezleke açıklaması
0
'En ucuz doğalgaz Türkiye'de' diyen BOTAŞ müdürüne, CHP'li Sertel'den yanıt
'En ucuz doğalgaz Türkiye'de' diyen BOTAŞ müdürüne, CHP'li Sertel'den yanıt
0
Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı
Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı
0
Kılıçdaroğlu: 128 milyar doları Londra'daki tefecilere teslim ettiniz
Kılıçdaroğlu: 128 milyar doları Londra'daki tefecilere teslim ettiniz
0
Bahçeli'nin hedefinde HDP vardı
Bahçeli'nin hedefinde HDP vardı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.