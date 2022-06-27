Kılıçdaroğlu'ndan İsrail, Suudi Arabistan ve Yunanistan çıkışı: Hesabımız kapanmadı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın uyguladığı dış politika üzerinden İsrail, Suudi Arabistan ve Yunanistan'a seslendi. Kılıçdaroğlu, İsrail ve Suudi Arabistan'a "hesabımız kapanmadı" mesajını verirken; Yunanistan için de "Kuvayı Milliye’yi iyi bilir" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 yılında Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail’in düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Çetin Topçuoğlu’nun ailesini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Mavi Marmara’da şehit olan Çetin Topçuoğlu’nun ailesini ziyaret ettim. Amacım iktidarımızda bu konuyla ilgili tutumumuzu bizzat Mavi Marmara şehitlerinin ailelerine bildirmekti.

Bölgede söz sahibi ve akılcı (kapalı kapılar ardında) diplomasi yeteneği olan Türkiye’ye inanıyorum. Ancak kırmızı çizgilerimiz vardır. Uluslararası sularda vatandaşlarımızı şehit etmenin bedeli vardır. İsrail’e mesajım, bu mesele bizim için kapanmış değildir.

Ayrıca vatanımıza gelen Bin Selman’a da bir çift sözüm var. Topraklarımızda cinayet işlemenin de bedeli vardır. Kendisiyle de hesabımız kapanmamıştır. Erdoğan’ı parmağında oynatıyor olabilir ama Türkiye büyük devlettir, topraklarımızda yaptığının bedelini kendisine ödetilecektir.

Yunanistan’ın adaları silahlandırması konusunda da çok netim. Yunanistan Kuvayı Milliye’yi iyi bilir. Rahmetli Ecevit ve Erbakan’ı da iyi bilir. Erdoğan ile kayıkçı kavgası yapmaya devam etsinler, az kaldı. O zaman konuşuruz adaları silahlandırıp, vatandaşımıza silah doğrultmayı."