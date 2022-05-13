Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'na destek: Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanması kararına CHP İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü mahallelerini sığınmacılara sattığın insanların gürültüsü. Bu gürültü elektriğini kestiğin insanların karanlıktaki sesi. Özgürlüğün şarkısını duyuyor musun?" ifadelerini kullandı

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. Kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili tüm milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Ankara'da bulunan Kılıçdaroğlu, saat 18.00'de İstanbul'a geldi. Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı önüne geçti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Canan Kaftancıoğlu, CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal, Özgür Karabat, M. Akif Hamza Çebi, Ali Mahir Başarır, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li de geldi. Kılıçdaroğlu, parti binası önünde bekleyenlere seslendi.

Karara karşı geri adım adım atmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Yönetenlere yönetene Erdoğan'a sesleniyorum; sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, manipülatörsün, bir zorbasın. Zulmün ve küstahlığın artık son buluyor. Erdoğan yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü mahallelerini sığınmacılara sattığın insanların gürültüsü. Bu gürültü elektriğini kestiğin insanların karanlıktaki sesi. Özgürlüğün şarkısını duyuyor musun?

Her bir vatandaşın onuruyla ve özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. En karanlık anın şafağa en yakın anın olduğunu biliyoruz, hep birlikte seslendiriyoruz. Erdoğan biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin iyiye gideceğini bu zulmün de son bulacağını bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini biliyoruz. Bütün bu acımasızlıkla senin zayıflıklarından doğuyor. Sen zayıfsın biz güçlüyüz.

Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında bir dolu halk var. Canan cesurdur, Canan yüreklidir.

21 Mayıs'ta Bursa'da miting yapacaktık. Artık mitingin adresi İstanbul'dur. İstanbul'da yapacağız.

Zalimin zulmü karşında asla geri adım atmayacağız. Hiç endişe etmeyin. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek." şeklinde konuştu.