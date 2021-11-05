Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul resti: İhaleyi alan ağır bedel öder

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul ihalesi ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı

İBB'nin Kadıköy'deki Müze Gazhane'de gerçekleştirdiği İstanbul İklim Vizyonu etkinliğine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Kanal İstanbul ile ilgili açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu kendisinden önce konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına atıf yaparak “Kanal İstanbul'dan söz etti sayın başkan. Sayın Başkan hiç meraklanma Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içerden, ister dışardan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada siz hâlâ İstanbul’a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla bu ihaleyi kimse girmeyecektir. Gönlünüz rahat olsun sayın başkanım” dedi.

“İKLİM KRİZİ DÜNYANIN SORUNU”

Kılıçdaroğlu “Büyükşehir belediye başkanımızın anlattığı ve İstanbul için hayata geçirmeye çalıştığı ve İstanbul’un iklimini, doğasını korumaya çalıştı bir gerçek” dedi.

Kılıçdaroğlu “İklim krizi sadece bizim değil, sadece İstanbul’un değil, dünyanın ortak sorunu. Dolayısıyla mücadelenin de ortak sürdürülmesi lazım. Sadece devletlerin değil, devletler dışında uluslararası kuruluşların da bu konuda yoğun çaba harcadıklarını biliyorum. Ama bu çabalar ne kadar başarıya ulaşır? Bunu da bir şekilde sorgulanması lazım” diye konuştu.

“TARTIŞIYORUZ AMA GEREĞİNİ YAPIYOR MUYUZ”

“Yaşanabilir bir dünyayı kurmak ve sürdürmek zorundayız” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

* İklim değişikliğinden en çok etkilenecek olanın Akdeniz kuşağı olduğu ifade ediliyor. Ve biz de bir Akdeniz ülkesiyiz.

* Akdeniz kuşağının nasıl etkilendiğini son orman yangınlarından gördük. İspanya’dan, Türkiye’ye kadar bir Akdeniz Havzası’nda, olağanüstü orman yangınları oldu.

* Akdeniz ülkelerinin de bir araya gelip iklim kriziyle ilgili mücadelede dayanışma göstermeleri gerekir.

* İklim krizi onlarca yıldır konuşuluyor aslında. Şu veya bu şekilde hepimiz bir ucundan tartışıyoruz. Ama gereğini acaba yapıyor muyuz?

* Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler acaba gereğini yapıyorlar. Paris İklim sözleşmesini biz daha yeni kabul ettik.

* Oy birliğiyle. Paris İklim Sözleşmesi aslında bu sürecin ilk adımı. Asıl bundan sonra o sözleşmenin gereğinin yapılması lazım.

* Acaba ülkeler bu sözleşmenin gereğini ne kadar yerine getirecekler? Biz ne kadar yerine getireceğiz? Bunun da üzerinde durulması lazım.

* Birleşmiş Milletler’in ve uluslararası kuruluşların bu konuda yazılmış 30 yılı aşkındır hemen hemen her yıl yayınlanan raporları var.

* O raporları okuyunca insan biraz umutsuzluğa kapılıyor. Raporlar böyle de, 30 yıl geçti. Neden gereği yapılmıyor? Neden? Daha sağlıklı, daha tutarlı, daha kararlı olmalıyız.

* Uluslararası finans kuruluşları çok açık ve net şunu söyleyebilirler, ‘Paris İklim Sözleşmesi’ne uymayan, gereğini yapmayan hiçbir ülkeye uluslararası finans kuruluşları kaynak aktarmayacaktır.'

* Bu yapıldığı zaman mücadelenin etkisi çok daha fazla olacaktır. Ekrem Başkanımız güzel şeyler anlattı.

* Hedef açıkladı. Diğer belediye başkanlarının da aynı çabayı göstermesi lazım. Çünkü birlikten güç doğar.”