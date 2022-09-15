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Kılıçdaroğlu'ndan konut projesi açıklaması: Yıllardır aynı hikaye

Kılıçdaroğlu'ndan konut projesi açıklaması: Yıllardır aynı hikaye
15 Eylül 2022 Perşembe 14:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu." ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum.

Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…

Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #sosyal konut projesi
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